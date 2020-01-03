100 دراجة نارية تشارك في مسيرة ليوا اليوم

المصدر: الظفرة - البيان الرياضي

تشهد منطقة ليوا في الرابعة عصر اليوم أكبر مسيرة وتجمع للدراجات النارية تشهدها منطقة الظفرة ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2020.

وتبدأ المسيرة من أمام فندق ويسترن في مدينة زايد وتستمر في طريقها إلى موقع المهرجان في تل مرعب، وستكون نقطة نهاية المسيرة عند مخيم رحايل في مهرجان ليوا الدولي، وتشارك في المسيرة 100 دراجة نارية مختلفة، كما تنطلق اليوم الجولة الأولى من بطولة الاستعراض الرملي في تل مرعب، في الموعد نفسه.

كما يشهد المهرجان اليوم انطلاقة سباق الهجن في الثانية ظهراً بميدان ليوا لسباق الهجن، وذلك بثمانية أشواط، بواقع أربعة أشوط لكل من سن اللقايا والحقايق.

وشهدت منافسات بطولة ليوا UTV للفئتين (توربو وبدون تروبو)، والتي اختتمت مساء أول من أمس، ضمن المهرجان، مشاركة 18 دراجة منها عشر دراجات توربو، وثماني دراجات بدون توربو من الإمارات، والسعودية، والكويت، والهند، وانطلق السباق المثير في المضمار المخصص له بعد تجهيزه بمواصفات عالمية وقياسات دقيقة أتبعتها اللجنة المنظمة للمنافسة.

بداية

وكانت البداية بفئة بدون تروبو حيث حصل المتسابق محمد سعيد الكندي على المركز الأول بزمن قدره 137.560 ثانية، فيما احتل المركز الثاني محمد جولزار بزمن قدره 138.810 ثانية، وحقق سلطان محمد الظاهري المركز الثالث بزمن قدره 146.790 ثانية.

وفي فئة التوربو فاز محمد سعيد الكندي بالمركز الأول بزمن قدره 128.850 ثانية، واحتل محمد جولزار إبراهيم المركز الثاني بزمن قدره 130.540 ثانية، وجاء سلطان خليفة السبوسي في المركز الثالث بزمن قدره 143.840 ثانية.

وتوج محمد راشد المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، الفائزين في المنافسة على مسرح مهرجان ليوا الدولي 2020، وسط حضور جماهيري وفرحة غامرة من الفائزين الذين أعربوا عن سعادتهم بالتتويج والجوائز المالية القيمة وحقق المتسابق محمد سعيد الكندي، إنجازاً فريداً ومتميزاً، بالصعود إلى منصة التتويج مرتين بعد أن حصد المركز الأول في الفئتين.

حرص

وحرصت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان ليوا الدولى على توفير كافة احتياجات الزوار ومتطلباتهم من بنية تحتية ومرافق ترفيهية وخدمات عامة بجانب الفعاليات والأنشطة والبرامج المختلفة المقدمة للزوار، ومن هذا المنطلق أقامت ممشى «مرعب».

والذي يقع على جانبيه ألوان مختلفة من المطاعم والمقاهي والاستراحات التي تلبى أذواق الجمهور الكبير الذي يحرص على متابعة الفعاليات والاستمتاع بالبرامج والأنشطة المقدمة من قبل اللجنة المنظمة في «ممشى مرعب».

مسرح الطفل

كما يتواجد على ممشى مرعب مسرح للطفل تقام عليه الفعاليات الخاصة بالأطفال بالإضافة إلى مسابقات وأسئلة وجوائز قيمة بدعم من الجهات الحكومية المختلفة تساعد على تنمية مهارات التفكير الإبداعي والمعرفي والنقدي لدى الناشئة من خلال توجيه أسئلة ابتكارية للأطفال المشاركين في المسابقات وذويهم، وكذلك حفلات موسيقية وغنائية تقدمها فرق شهيرة للأطفال، وشخصيات كرتونية محببة لدى الأطفال.