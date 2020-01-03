6 ورش عمل لإشراك المرأة في قيادة القطاع الرياضي

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

عقدت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، 6 ورش عمل، خلال الشهرين الماضيين، ضمن برنامج دبلوم القيادات الرياضية «رائدات المستقبل الرياضي»، الأول من نوعه محلياً وإقليميا، الذي أطلقته المؤسسة مؤخراً، بهدف إشراك المرأة الرياضية في قيادة وتوجيه القطاع الرياضي المحلي، والارتقاء بواقع أعماله وتطويره.

وجاءت الأولى بعنوان «استراتيجيات تسويق المؤسسات الرياضية»، والثانية تحت عنوان «الاستثمار في المجال الرياضي» والثالثة بعنوان «ممارسات الإبداع والابتكار في المجال الرياضي»، بينما الرابعة، تحت شعار «استخدامات تكنولوجيا الرياضة»، وخامس الورش بعنوان «تنظيم وإدارة الفاعليات الرياضية»، أما ورشة العمل السادسة فجاءت تحت عنوان «الإدارة المالية في المؤسسات الرياضية».

وحول هذه الورش قالت ندى عسكر النقبي، المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: «إن رؤيتنا تتجلى في إيجاد طاقات نسائية جديدة قادرة على الإبداع وصياغة مفهوم جديد للعمل الرياضي، وتولي أرفع المناصب بالاستناد إلى المعرفة والخبرة والأساليب الجديدة المتبعة عالمياً».