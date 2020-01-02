الورود تستقبل أبطال «دراجات عربية المضمار»

عادت إلى البلاد أمس بعثة منتخبات الدراجات، برئاسة عبد الناصر عمران الشامسي أمين عام الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات، بعد المشاركة الناجحة في البطولة العربية التاسعة للمضمار، التي أقيمت في القاهرة والتي حصدت من خلالها منتخباتنا 30 ميدالية ملونة منها 11 ميدالية ذهبية و12 فضية و7 ميداليات برونزية وحصولها على المركز الثاني في البطولة.

وكان في استقبال البعثة عند وصولها لمطار الشارقة الدولي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الدراجات عبد الكريم الزرعوني المدير المالي، ونايف جكة الأمين العام المساعد، وسالم الكتبي رئيس لجنة الحكام ونورة الجسمي رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتخطيط، وحسن الرمسي مسؤول المراسم والتشريفات بالهيئة العامة للرياضة، الذين قدموا الورود لرئيس وأعضاء البعثة والإشادة بالإنجاز الذي تحقق بجهود اللاعبين واللاعبات والجهاز الفني والتقني، إضافة إلى أولياء أمور اللاعبين واللاعبات وعدد من الشخصيات الرياضية، وبالفعل جاء الاستقبال رائعاً ومعبراً عن فرحة الجميع بالإنجاز والنتائج المشرفة التي حققها نجوم منتخبات الكبار والشباب والإناث ونجاحهم في رفع علم الإمارات عالياً على منصة التتويج.

فخر

من جانبه، أعرب عبد الناصر عمران الشامسي أمين عام الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات رئيس البعثة عن فخره واعتزازه بالنتائج التي تحققت في البطولة والتي أكدت على تطور دراجات الإمارات، ومشيداً بجهود اللاعبين واللاعبات والجهاز الفني والإداري بقيادة المدرب الوطني بدر ميرزا، وعمل الجميع بروح الفريق الواحد وبحماس بالغ ورغبة وإصرار على تأكيد مكانة دراجات الإمارات، وقدرة نجومها على المنافسة على مراكز الصدارة في مختلف البطولات، وقدم عبد الناصر الشكر على الاستقبال الطيب، مشيداً باللاعبين واللاعبات مع تمنياته لهم بمواصلة المسيرة الناجحة لتحقيق إنجازات جديدة تفتخر بها دراجات الإمارات.

جهود

بدوره، أكد عبد الكريم الزرعوني المدير المالي للاتحاد، أن ما تحقق هو نتاج الجهود الكبيرة التي بذلها نجوم الإمارات في جميع السباقات بروح وعزيمة وظهورهم بمستوى متميز بقيادة قائد المنتخب يوسف ميرزا ما كان له الأثر في تحقيق النتائج المشرفة التي أسعدتنا، كما أشاد باللاعبة الموهوبة صفية الصايغ التي ظهرت بصورة رائعة وبمستوى متميز رغم صغر سنها لتكون بالفعل نجمة البطولة لتستحق كل الإشادة من الجميع الذين تنبؤوا لها بمكانة بارزة في عالم الدراجات.

منافسة

في حين، قال قائد دراجات الإمارات يوسف ميرزا إن أفضل ختام للعام المنصرم هو الإنجاز الذي حققته منتخباتنا الوطنية للكبار والشباب والإناث في البطولة العربية للمضمار التي حصدنا فيها 11 ميدالية ذهبية من أصل 30 ميدالية ملونة، وهو ما يؤكد على قوة منتخباتنا وقدرتها على المنافسة في مختلف البطولات.

وأوضح ميرزا أن منتخباتنا خاضت منافسات صعبة جداً مع منتخبات مصر والجزائر وأيضاً المنتخب المغربي إلى جانب المنتخب السعودي الذي ظهر بمستوى جيد. وأشار إلى أن الهدف الأساسي لمنتخب الإمارات كان سباق الفرقي الذي يعد السباق الأقوى في البطولة وبالفعل تفوقنا فيه وحصدنا الميدالية الذهبية وحققنا رقماً عربياً جديداً.

بصمة

كما أعرب مختار الصايغ والد اللاعبة الموهوبة صفية الصايغ عن فرحته بما حققته ابنته من إنجاز مشرف رفع من أسهم فتيات الإمارات وقدرتهن على تحقيق أفضل النتائج إذا توفرت لهم الرعاية والاهتمام، مشيراً إلى أنه يحرص على التدريب مع ابنته بشكل يومي لتوجيهها ورفع مستواها وكيفية التعامل مع السباقات والتعاون مع زميلاتها لتنفيذ الخطط الكفيلة بتحقيق النتائج الإيجابية.

مؤكداً توقعه بتألق ابنته في البطولة وأنها ستحصد العديد من الميداليات، وذلك نابع من ثقته بقدراتها الفنية والبدنية، وأتمنى أن تواصل صفية جهودها وروح التحدي التي تمتلكه لكي نراها قريباً في الدورات الأولمبية والسباقات الدولية.