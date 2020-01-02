إينيستا يقود فيسيل كوبي إلى اللقب الأول في تاريخه

المصدر: طوكيو - أ ف ب

قاد النجم الإسباني المخضرم أندريس إينيستا فريقه فيسيل كوبي إلى اللقب الأول في تاريخه، بإحرازه كأس إمبراطور اليابان في كرة القدم، أمس، على حساب كاشيما أنتلرز 2-صفر.

وإلى جانب المخضرمين الآخرين الإسباني دافيد فيا، والألماني لوكاس بودولسكي والبلجيكي توماس فرمايلن، حسم فيسيل كوبي المواجهة بهدفي تومويا إينوكاي (18 خطأ في مرمى فريقه) ونورياكي فوجيموتو من كرة مرتدة (38) إثر خطأين دفاعيين.

وكان إينيستا (38 عاماً) قد أحرز 32 لقباً مع فريقه السابق برشلونة الإسباني، بينها 9 في الدوري و4 في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب لقبي كأس أوروبا 2008 و2012 وكأس العالم 2010 مع منتخب بلاده.