55 إنجازاً للرياضات البحرية في 2019

المصدر: دبي- البيان الرياضي

شهد عام 2019 العديد من الإنجازات، التي رسمها سفراء رياضة الإمارات للرياضات البحرية، مؤكدين بذلك علو كعبهم ونجاحهم في رسم أجمل وأكبر النجاحات، رافعين علم دولة الإمارات عالياً خفاقاً، موضحاً أن المنتخبات والفرق التي يشرف عليها اتحاد الإمارات للرياضات البحرية نجحت في 2019 في الحصول على 55 ميدالية ملونة، ومتنوعة في البطولات المختلفة الزوارق السريعة والدراجات المائية، وصيد الأسماك والتزلج على الماء على كل المستويات العالمي، وأوضح رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، أن أبطالنا استطاعوا تحقيق تميز رياضي عالمي كبير، بفضل الدعم الكبير الذي تجده الرياضة بشكل عام والرياضات البحرية بشكل خاص من القيادة الرشيدة واهتمام المسؤولين في الأندية البحرية، وكذلك مثابرة وبذل أبنائنا للغالي والنفيس.

نجاحات

وقال حريز المر: الأندية البحرية والمؤسسات الأخرى قدمت الكثير ورعت الأبطال بقوة من أجل مواصلة النجاحات والوصول إلى منصات التتويج العالمية، حيث باتت الإمارات اليوم الوجهة الرياضية الأولى في المجال البحري، ويكفي ثقة المسؤولين في الاتحاد الدولي «يو أي ام» وإشادتهم المتكررة بإنجازات أبطالنا ونجاح تنظيم واستضافة كل الأحداث الرياضية على مياه الإمارات.

وأضاف: إننا في اتحاد الرياضات البحرية سعداء للغاية بما تحقق من إنجازات رياضية كبيرة ونهنئ أنفسنا، والأسرة الرياضية قاطبة في دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه النتائج المتطورة، والتي سجلت في عام 2019 ونفخر بإهداء هذه الإنجازات إلى القيادة الرشيدة، التي تعد الداعم الأول للأبطال.

فورمولا1

وكان سفراء رياضة الإمارات قد سطروا العديد من الملاحم الرياضية الرائعة نرصدها في هذا التقرير، الذي يسلط الضوء فقط على المشاركات العالمية في مختلف المنافسات، حيث كان فريق أبوظبي في الموعد تماماً حيث تزين موسم 2019 بإنجاز فريد لفريق «فورمولا1» الذي انتزع المركز الأول في بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخ الحدث، ليؤكد ريادة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية في هذه السباقات وقدرات أبناء الإمارات، والتي أكدت بحصولها على اللقب السابع المكانة المتميزة بعدما حسم زورق أبوظبي 1 بقيادة شون تورنتي الصدارة في الأمتار الأخيرة، منهياً المنافسة في المركز الأول برصيد 79 نقطة.

«فورمولا2»

وفي فئة أخرى أيضاً صنع بطلنا راشد القمزي قائد زورق فريق أبوظبي 35 المجد للمرة الثانية في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا2»، متوجاً جهوده بالفوز بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق بعدما حسم اللقب مبكراً وقبل الجولة الختامية ليتصدر الترتيب العام برصيد 95 نقطة من 5 جولات ليحقق لقبه الثاني بعد إنجاز 2017.

الفئة الأولى

كما توج زورق فيكتوري 3 بقيادة سالم علي العديدي وعيسى آل علي بطلاً لمنافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «الفئة الأولى» والتي جرت في الولايات المتحدة الأمريكية في نسختها رقم 39 وشملت 6 جولات مختلفة، حيث جمع الفريق 102 نقطة وضعته في الصدارة في ظهوره الأول في هذا الحدث

وفي بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» والتي أقيمت في عام 2019 من 3 جولات في إيطاليا والصين ودبي حقق أبطالنا المركزين الثاني في الترتيب العام عبر زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي والمركز الثالث الذي كان من نصيب زورق شرطة دبي بقيادة عارف سيف الزفين ونادر بن هندي.

الدراجات المائية

ولمع اسم الإمارات في البطولات العالمية والقارية والدولية للدراجات المائية في مختلف قارات العالم، حيث توهج أبطالنا في بطولة العالم للدراجات المائية «اكوابايك» التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «يو أي ام»، حيث حصل بطلنا راشد علي صالح الملا من فريق أبوظبي على المركز الأول في بطولة العالم 2019 ونال فريق الفيكتوري تيم المركز الأول في فئة واقف جي بي 1 عبر المتسابق كيفين رايتيرر.

وتألق أيضاً نجما نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية سلطان عيسى الحمادي وعبدالله عبدالرحمن الحمادي اللذان حصلا على المركزين الأول والثاني في بطولة العالم للدراجات المائية «اكوابايك»، بينما حصل متسابق نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية سلمان يونس العوضي على المركز الثاني في منافسات جالس جي بي 2 ضمن البطولة نفسها، وحصل زميله المتسابق الصاعد راشد سالم طاهر على المركز الثاني لفئة واقف ناشئين جي بي 2.3 بالبرتغال.

بلجيكا

وتألق نجوم فريق نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية في الجولة الافتتاحية من التاج الثلاثي التي أقيمت تحت مظلة الجمعية العالمية الأمريكية للدراجات المائية «أي جي أس بي أيه»، حيث حقق الفريق ذهبيتين عبر المتسابق مانع حبيب المرزوقي الذي حصل على المركز الأول فئة جالس مبتدئين، وزميله بطلنا عبد الله عبدالرحمن الحمادي في فئة واقف ستوك، والذي صعد منصة التتويج مرة أخرى في فئة واقف محدود، محققاً المركز الثاني فيما نجح بطلنا أحمد عيسى الحمادي في الحصول على المركز الثاني في فئة واقف ناشئين 11-13 سنة ضمن البطولة ذاتها.