هيوستن ينهي العام بفوز كاسح في دوري السلة الأمريكي

المصدر: واشنطن- أ ف ب

أنهى هيوستن روكتس عام 2019 بفوز ثأري على ضيفه دنفر ناغتس، الذي مني بهزيمته الثانية فقط في آخر 11 مباراة، بعد أن سقط الثلاثاء بنتيجة كبيرة 104-130 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. ودخل هيوستن مباراته الأخيرة لهذا العام وهو يسعى إلى استعادة توازنه، بعد خسارته الأحد ضد نيو أورليانز بيليكانز (112-127)، والثأر من دنفر الذي فاز عليه 105-95 في لقائهما 20 نوفمبر الماضي.

وحقق فريق المدرب مايك دانتوني مبتغاه ورفع رصيده إلى 23 فوزاً في 34 مباراة، معولاً على نجميه هاردن ووستبروك اللذين عادا إلى الفريق ليلة رأس السنة بعد أن غابا عن المباراة الماضية، الأول للمرة الأولى هذا الموسم بسبب الإصابة، والثاني ضمن استراتيجية إراحته حين تكون هناك مباراتان في أمسيتين على التوالي.