سباق الدراجات يشعل مهرجان ليوا الدولي اليوم

المصدر: الظفرة - البيان الرياضي

ينطلق اليوم في تل مرعب، سباق الدراجات والبقي إحدى أشهر فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2020 المقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتضم فئات هي: سيارات البقى، الفئة المفتوحة UtV، فئة UtV الوكالة المعتمدة، فئة UtV الوكالة، دراجات 4 عجلات، المفتوحة، دراجات 4 عجلات، 10 ملي ودراجات ذات عجلتين.

وشهدت منافسات تحدي البقي تورك، أول من أمس فوز ماجد المنصوري بالمركز الأول محققاً زمناً 32.77 ثانية، وجاء سعيد المنصوري في المركز الثاني بزمن 32.79 ثانية، ثم راشد الظاهري ثالثاً بزمن 32.80 ثانية.

وتوج الفائزين على مسرح مهرجان ليوا الدولي الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومحمد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان ليوا الدولي، ومحمد راشد المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا، شارك في السباق 17 سيارة بقي من الإمارات، والكويت، والسعودية، وسط حضور جماهيري كبير.

وتنافس المتسابقون في إظهار مهاراتهم الفنية في كيفية التحكم وتجاوز العقبات واستعراض أقوى المحركات.

نجاح

وأعرب سعيد المرزوقي رئيس اللجنة الرياضية في مهرجان ليوا الدولي، عن سعادته بنجاح بطولة تحدي البقي تورك، وقال: هذه النسخة من المهرجان شهدت مشاركة كبيرة من المتسابقين وإقبالاً كبيراً من الجماهير من محبي هذه البطولة الشيقة.

وأشاد المرزوقي بالروح العالية التي تحلى بها المتسابقون وتهنئتهم لبعض بعد نهاية المنافسة، وقال: الأجواء الرائعة في المهرجان ساعدت على أن تظهر المنافسة في صورة جميلة عكست القدرات التي يتمتع بها طاقم التنظيم، المهرجان ماضٍ في تحقيق نجاحاته من خلال المنافسة تلو الأخرى، وسيكون هناك حضور أكبر للتنافس والإثارة في الأيام القادمة مع بقية البطولات والتحديات الرياضية، في إطار مهرجان ليوا الدولي.

تميز

وتوجه ماجد المنصوري بالشكر إلى اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، وأكد أن النسخة الحالية مختلفة ومميزة ووفرت اللجنة المنظمة كل المتطلبات لإنجاح المهرجان بتوفير كل وسائل الأمن والسلامة ومستلزمات التخييم، وقال أصبحت البطولة جاذبة بشكل أكبر للمتسابقين، خاصة مع إقامتها في تل مرعب.

سباق الصقور

أسفرت منافسات اليوم الأول لتحدي صيد الصقور، لمسافة 400 متر، عن فوز غانم المزروعي، بالمركز الأول وفاز بشوط جير تبع فرخ محمد سعيد المنصوري.

وفي اليوم الثاني حصدعبدالله القبيسي بطولة فئة جير شاهين فرخ ، وفاز بفئة جير قرموشة فرخ، بطي مجرن، وفاز بشوط نخبة الظفرة في اليوم الثالث، عبد الله خلفان القبيسي، وفاز حميد راشد المنصوري بشوط جير شاهين وجير تبع جرناس، ونال المركز الأول لشوط جير بيور وقرموشة جرناس خلفان المنصوري.

وأعرب عتيق بطي المزروعي رئيس اللجنة المنظمة لمنافسات سباق الصقور في مهرجان ليوا الدولي، عضو نادي أبوظبي للصقارين، عن سعادته بنجاح منافسة السباق الصقور، وأكد أن حب الصقارين للرياضة وتعلقهم الكبير بنجاح المنافسة، رفع كثيراً من مستوى التحدي والإثارة بين كل المشاركين.

بهجة

أشعل الفنان حمد العامري مسرح ليالي مرعب في ليوا بالبهجة خلال حفل رأس السنة الذي جذب إليه الآلاف من الجماهير في موقع المهرجان وقدم العامري باقة متنوعة من أغنياته الشهيرة، وسط تفاعل كبير من زوار «ليوا الدولي»، الذين استمتعوا بالعرض المبهر للألعاب النارية.

وعبر العامري عن سعادته الكبيرة بالاحتفال بليلة رأس السنة مع جمهوره في منطقة تل مرعب وأشاد بوجود بوجود مدينة متكاملة الخدمات والمرافق وسط صحراء الربع الخالي تضم الآلاف من الجماهير والزوار من داخل الدولة وخارجها، موضحاً أن مهرجان ليوا الدولي أصبح عالمي بفضل ما يقدمه من تجهيزات وفعاليات متنوعة يستمتع بها الجمهور.

منافسات الخيول

تنطلق اليوم منافسات الخيول العربية ويتوقع أن تشهد منافسة قوية بين أشهر ملاك الخيول العربية في منطقة الظفرة وباقي الإمارات وتتضمن شوطين، الأول شوط التحدي لمسافة 2900 متر والثاني لمسافة 2500 متر، ويحصل صاحب المركز الأول على 25 ألف درهم، والثاني على 20 ألف درهم والثالث على 15 ألف درهم والرابع على 10 آلاف درهم .