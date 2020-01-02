ناصر المرزوقي: مكاسب كبيرة لبطولات الشباب الدولية للتنس في دبي والفجيرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد ناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس أن بطولات الشباب الدولية التي أقيمت في دبي والفجيرة ونظمها اتحاد اللعبة في 2019 بإشراف الاتحاد الدولي حققت مكاسب كبيرة، رغم عدم فوز أي من لاعبي أو لاعبات الإمارات بإحداها، حيث ساهمت بدور فاعل في النقلة النوعية التي تشهدها اللعبة في الدولة، مؤكداً أن مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم حريص على استمرار هذه البطولات ودعم نجاحها لأهميتها وتمتد فوائدها لتحقيق مكاسب تنظيمية وفنية وبما يؤسس لمستقبل واعد لتنس الإمارات.

وقال: أهم مكاسب هذه البطولات هو تطوير مستوى الحكام المحليين لأنها منحتهم فرصاً عديدة في قيادة مباريات قوية، بجانب استكشاف لاعبين مواطنين جدد استفادوا من الاحتكاك الفني والبدني والذهني مع لاعبين مميزين من أصحاب الخبرات، وكانت البطولات فرصة جيدة للاعبي منتخبنا للناشئين للمشاركة في منافسات قوية.

وأشار المرزوقي إلى أن بطولات الاتحاد الدولي للشباب والتي أقيمت داخل الدولة عززت من فرص مشاركة المقيمين في البطولات، بعد أن كانت تكاليف السفر والإقامة تصعب وجودهم في بطولات دولية، وأكد أن البنية التحتية المميزة جعلت من البطولات التي استضافتها الدولة الأبرز على مستوى باقي البطولات، فضلاً عن دورها في تعزيز مكانة الدولة عند تنظيمها لمختلف البطولات الرياضية على مستوى العالم، وقال: إن عدداً غير قليل من اللاعبين واللاعبات الذين شاركوا في بطولات دبي والفجيرة الدولية للشباب تمكنوا من الوصول لمراتب متقدمة وأتمنى أن تنظم مثل هذه البطولات في أبوظبي مستقبلاً.