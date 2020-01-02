12 ميدالية للإمارات في «خليجية الغولف»

المصدر: مسقط - فائز بجبوج

حصدت منتخبات الإمارات 12 ميدالية ملونة في ختام البطولة الخليجية للغولف والتي احتضنها ملعب غلا في العاصمة العمانية مسقط بمشاركة أكثر من 110 لاعبين ولاعبات، تحت إشراف اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي للغولف.

وأضاف منتخب الرجال أول من أمس ميداليتين، الأولى برونزية بحصوله على المركز الثالث بمنافسات الفرق برصيد 901 ضربة، ومثل المنتخب كل من أحمد سكيك وخالد يوسف وعبد الله القبيسي وحسن المشرخ، وحل بالمركز الأول منتخب البحرين برصيد 887 ضربة يليه السعودية برصيد 898 ضربة، ونال أحمد سكيك برونزية الفردي، برصيد 293 ضربة.

ونال منتخب الشباب المكون من راشد العمادي وريان المازمي وحامي فقيهي العوضي فضية الفرق محققاً 506 ضربات، وحقق راشد العمادي برونزية الفردي.

وبهذه النتائج حصد لاعبونا نصيب الأسد من الميداليات ووصلت إلى 12 ميدالية ملونة، وهي 3 ميداليات ذهبية منها ذهبيتان لفتيات الإمارات على مستوى الفرق والفردي، والثالثة لمنتخب الناشئين تحت 15 سنة، إلى جانب 4 ميداليات فضية حققها منتخب الناشئين تحت 15 سنة وفضية لمنتخب الأشبال تحت 13 سنة، وفضية الفردي بمنافسات فردي تحت 13 سنة بواسطة راشد الجسمي، وخمس ميداليات برونزية منها ميداليتان عن طريق منتخبي الرجال والشباب تحت 18 سنة والثالثة والرابعة والخامسة بمنافسات فردي البنات عن طريق حمدة السويدي وسلطان الجسمي بمنافسات فردي تحت 13 سنة وبرونزية راشد العمادي بفئة الشباب.

علم البطولة

ومع إسدال الستار على البطولة تسلم خالد الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للغولف، علم البطولة من اللجنة المنظمة إيذاناً باستضافة الإمارات للبطولة المقبلة في 2020.

تهنئة

أقام الاتحاد العماني للغولف أول من أمس حفلاً كبيراً في الختام، وهنأ المهندس منذر البرواني رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية للغولف الفائزين بالميداليات وتمنى حظاً أوفر للذين لم يحالفهم التوفيق في اعتلاء منصات التتويج، مشيداً بالمستوى الفني العالي الذي شهدته المنافسات والذي يعكس التطور المنشود الذي تشهده اللعبة بمنطقتنا الخليجية ووجه الشكر للقيادة الرياضية بسلطنة عمان التي وفرت متطلبات نجاح العرس الخليجي والذي أفرز العديد من المواهب الشابة، وأكد استعداد السلطنة لاحتضان أي بطولة على جميع المستويات الخليجية والعربية والقارية.