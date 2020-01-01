«شطرنج آسيا» يبحث مع كوريا سبل انتشار اللعبة

المصدر: سيؤول - البيان الرياضي

التقى هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، مع لي كي هيونغ رئيس اللجنة الأولمبية في كوريا الجنوبية، في مكتب الأخير، بالعاصمة سيؤول، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز وانتشار رياضة الشطرنج في كوريا الجنوبية، وحضر اللقاء عدد من المسؤولين في اللجنة الأولمبية الوطنية الكورية والاتحاد الكوري للشطرنج.

وهنأ ممثل الاتحاد القاري، مضيفه هيونغ بمناسبة انتخابه عضواً في اللجنة الأولمبية الدولية، خلال الاجتماعات الأخيرة، التي عقدت في مدينة لوزان بسويسرا، ليصبح ثاني كوري جنوبي ينال هذا المنصب الأولمبي الدولي الرفيع، متمنياً له التوفيق في تطوير الرياضة في كوريا الجنوبية وقارة آسيا، ومن جانبه شكر رئيس اللجنة الأولمبية الكورية، ضيفه هشام الطاهر، على زيارته الرسمية إلى كوريا، وجهوده في دعم الاتحادات الأعضاء في العائلة الآسيوية للشطرنج، ووعد بأنه سيتم ضم الاتحاد الكوري إلى عضوية اللجنة الأولمبية الكورية، شريطة استيفاء بعض المعايير.

وتم خلال المقابلة مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بمختلف الرياضات البدنية والذهنية وملف كأس أمم آسيا 2020 في مدينة بيانغ تشانغ الكورية، كما عرضت هيان كيم رئيسة الاتحاد الكوري للشطرنج مراحل التطور في الشطرنج الكوري إلى أن وصل ممارسو اللعبة إلى نحو 500 ألف لاعب ولاعبة.