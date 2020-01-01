النصر والشارقة يواصلان صدارة دوري السلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

حافظ فريقا النصر والشارقة على صدارتهما لدوري كرة السلة، بالمشاركة مع شباب الأهلي، بعد فوزهما أول من أمس، على البطائح والوصل حيث فاز الشارقة على ضيفه الوصل 101-66، والنصر على مضيفه البطائح 77-75، في ختام الجولة الخامسة من ذهاب الدور التمهيدي وانطلقت الجولة الأحد الماضي، وفاز فيها شباب الأهلي على الظفرة 81-43، وبني ياس على الجزيرة 89-54، والوحدة على العين 104-87.

وبنتائج الجولة، تشاركت فرق شباب الأهلي والنصر والشارقة المركز الأول بالعلامة الكاملة بـ 10 نقاط لكل منها، بفارق نقطتين عن الوصل والبطائح صاحبي المركز الثالث، وأصبح الوحدة سادساً بـ 7 نقاط، بفارق نقطة عن بني ياس والجزيرة صاحبي المركز السابع، وبقي العين والظفرة في المركز الأخير بـ 5 نقاط لكل منهما.