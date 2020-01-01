«دولي الزوارق السريعة» يشيد بتنظيم ختام مونديال «اكس كات» بدبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تلقى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، رسالة شكر وتقدير من مجلس إدارة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية، تقديراً للنجاح الباهر، الذي شهدته منافسات الجولة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة «اكس كات» 2019، والتي نظمها النادي في شواطئ جميرا، خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الماضي، برعاية وحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، بمشاركة 12 زورقاً على متنها 24 متسابقاً يمثلون مختلف البلدان من قارات العالم، يتقدمهم سفراء رياضة الإمارات، ممثلون في زوارق شرطة دبي 3 وأبوظبي 4 وأبوظبي 5 وفيكتوري33.

تنظيم رائع

وبعث السويسري توماس كورت الأمين العام للاتحاد الدولي، برسالة إلى محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أثنى فيها على التنظيم الرائع والناجح الذي شهده الحدث على مدار ثلاثة أيام متتالية قائلاً: سيبقى الحدث في الذاكرة ليس في التشويق والإثارة التي شهدتها النتائج حتى الرمق الأخير ولكن لروعة المكان وجمال شاطئ جميرا الخلاب الذي ازدان بالحضور الجماهيري الكبير الذي تابع عن كثب مراحل الجولة واستمتع كثيراً بقرب كورس ومسار السباق اليهم.

وأضاف كورت: لا يسعنا إلا أن نقدم الشكر لفريق عملكم الرائع الذي لم يدخر وسعاً من أجل راحة المشاركين والضيوف وكذلك الجهود الحثيثة في مسار السباق الذي يتوافق مع شروط الأمن والسلامة البحرية وموقع الحدث الذي تهيأ لكافة شرائح المجتمع ونتطلع نحن في الأسرة الرياضية البحرية لاستمرار التعاون والعودة مجدداً إلى شواطئ دبي في الأعوام المقبلة.

إجماع

قال الأمين العام للاتحاد الدولي، في رسالته إن المتسابقين وأطقم الفرق الإدارية والفنية، أبدوا رضاهم وسعادتهم وأجمعوا أن دبي نجحت وبامتياز في تنظيم نسخة فريدة ومتميزة خير دليل على التميز والذي ترك أثراً إيجابياً لدى الأسرة الرياضية البحرية الدولية والتي حضرت العرس الرياضي الكبير.