«صقور ليوا الدولي» تلهب حماس تل مرعب

المصدر: الظفرة - البيان الرياضي

شهدت منافسات مسابقة الصقور المقامة ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2020 «تل مرعب» قوة وندية نزعت فيها آهات الإعجاب، وألهبت حماس الجمهور الكبير الذي حرص على متابعة الجولة الأولى من المسابقة التي انطلقت صباح أول من أمس وتستمر حتى غد، وسط حضور كبير من عشاق الرياضات التراثية الشيقة.

وحرص أصحاب الصقور على الحضور قبل موعد الانطلاق وتهيئة طيورهم للمسابقة الأولى، والتي تستقطب اشهر ملاك الصقور إليها نظرا لقوة المنافسة والمكانة الكبيرة التي وصلت إليها مسابقة مهرجان ليوا الدولي 2020، بالإضافة إلى الجوائز القيمة التي رصدتها اللجنة العليا المنظمة للمهرجان للفائزين الخمسة الأوائل في كل فئة.

على جانب آخر، وضعت اللجنة العليا مجموعة من الجوائز القيمة للفائزين في المراكز الأولى، حيث يحصل الفائز على المركز الأول في فئة الجير شاهين وجير بيور وجير قرموشة وجير تبع على جائزة مالية قدرها 80 ألف درهم، والمركز الثاني على 25 ألف درهم، والمركز الثالث 15 ألف درهم، والرابع 10 آلاف درهم، والخامس 5 آلاف درهم.

بينما تبلغ جوائز المركز الأول في فئة جرناس بيور وفئة جرناس تبع شاهين 20 ألف درهم، والمركز الثاني 15 ألف درهم، والمركز الثالث 10 آلاف درهم، والمركز الرابع 5 آلاف درهم، والمركز الخامس 3 آلاف.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الله الظاهري أن مخيم مكشات ليوا يعد جزءاً من الموروث الشعبي ويجسد جوانب الحياة البرية لمجتمع الإمارات، وأوضح أنه عند بدء فكرة المكشات في منطقة الظفرة شهد المخيم إقبالاً كبيراً ولم يكن متوقعاً أن تكون الفعالية بهذا التنظيم المتميز.