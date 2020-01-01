«الإمارات للترايثلون» تستقطب أصحاب الهمم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

بحثت جمعية الإمارات للترايثلون ونادي الثقة للمعاقين إمكانية الانضمام تحت مظلة الجمعية، وإشهار رياضة الترايثلون في صفوف أصحاب الهمم، وتشكيل أول فريق بشكل رسمي يساهم بتعزيز النجاحات التي حققها أصحاب الهمم في مختلف البطولات الرياضية الدولية والمحلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي أقيم بمقر النادي في الشارقة بحضور عبد الملك جاني الأمين العام للجمعية، وعضو مجلس الإدارة أسماء يوسف الجناحي، والسكرتير الفني الحسن عقيلي، بينما مثّل النادي أحمد المظلوم السويدي المدير التنفيذي، وعبد الناصر براهمية المدير الفني.

بدوره قدم عبد الملك جاني أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة للدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة، والاهتمام المميز والرعاية لمجلس الشارقة الرياضي، مبيناً حرص الجمعية على زيادة عدد المشاركين الذين يمارسون الترايثلون.

بدوره، أشاد المظلوم بالدور الكبير للجمعية في نشر اللعبة والعمل على توسعتها، مرحباً بفكرة الانضمام تحت مظلة الجمعية.

وأكدت أسماء الجناحي أن إشهار الترايثلون في نادي الثقة للمعاقين رسالة إلى أصحاب الهمم بثقتنا العميقة في قدراتهم ودورهم المميز في تمثيل الدولة في البطولات الرياضية ليشمل الترايثلون، وأن نشر اللعبة في النادي سيمهد لمشاركة مقبلة في الدورة البارالمبية، وكشفت عن وجود أكثر من لاعب من منتسبي النادي يتطلع للمشاركة في مسابقات الترايثلون والدواثلون التي ستقام قريباً في الدولة.