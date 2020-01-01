نجوم التنس.. إجازة وتدريب في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغـربي

دبي لا تجذب فقط نجوم كرة القدم العالمية، بل يتسابق إليها نجوم العديد من الألعاب، وعلى رأسها التنس، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية توافد عدد من كبار نجوم الكرة الصفراء إلى «دانة الدنيا» للاستمتاع بقضاء عطلة رأس السنة والاستعداد للموسم الجديد، ومنهم السويسري روجيه فيدرر المصنف الثالث على العالم، والذي يعد أحد أكثر النجوم ارتباطاً بدبي منذ سنوات طويلة، ويفضل قضاء أوقات طويلة بها سواء من أجل التدريب أو الاستمتاع بدفئها خلال هذه الفترة من كل عام.

ونشرت صحيفة «لوماتان» السويسرية حواراً مع فيدرر أشارت فيه إلى أنها أجرته معه خلال إقامته في دبي للاستعداد للموسم الجديد، وتحدث فيه عن ذكرياته مع رياضة التزلج.

وإلى جانب فيدرر، اختار الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني على العالم، قضاء إجازته ومواصلة تحضيراته في دبي، ونشر النجم الصربي بعض الصور والفيديوهات وهو يتدرب بصالة ند الشبا قبل التوجه للمشاركة في بطولة بريسبان المفتوحة للتنس في أستراليا، ومثله فعل الفرنسي غاييل ممفيس المصنف العاشر على العالم، والذي نشر فيديو وهو يتدرب على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس في القرهود مع الأوكرانية إيلينا سفيتونا المصنفة السادسة على العالم قبل المغادرة إلى أستراليا، كما أقامت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الرابعة على العالم، لمدة 3 أسابيع في دبي من أجل الاستمتاع بطقسها الدافئ والاستعداد لموسمها الحافل بالبطولات العالمية.

فيما نشرت الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش مقطع فيديو وصوراً، وهي تحتفي برأس السنة وتقوم بتدريبات رياضية، وكتبت تعليقاً جاء فيه: «أستمتع بالراحة في بيتي، دبي، بعد موسم شاق وقبل انطلاق الموسم الجديد».

وضمت قائمة نجوم التنس الذين تواجدوا بدبي خلال الأيام القليلة الماضية، اللاعب اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس المصنف السادس على العالم، والذي اختار أن تكون دبي آخر محطاته الإعدادية لموسم ٢٠٢٠.