دراجات الإمارات تنتزع 7 ميداليات جديدة في «عربية المضمار»

المصدر: متابعة - محمود شلبي

تتواصل إنجازات نجوم الدراجات ونتائجهم المشرفة، في البطولة العربية للمضمار، المقامة حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تمكن أبطالنا من انتزاع وإضافة 7 ميداليات جديدة ( 3 ذهبيات- 2 فضية- 2 برونزية )، خلال منافسات اليوم الثالث للبطولة، أول من أمس، ليرتفع الحصاد الإماراتي إلى 23 ميدالية ملونة، من بينها 9 ميداليات ذهبية و9 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية، وهو إنجاز مشرف للاعبين واللاعبات، الذين أثبتوا جدارتهم وقدرتهم على المنافسة والتفوق في جميع السباقات، التي أقيمت في البطولة حتى الآن رغم حدة المنافسة من المنتخبات العربية المشاركة في البطولة.

3 ذهبيات جديدة

وتضمنت محصلة اليوم الثالث تحقيق نجوم دراجات الإمارات 3 ميداليات ذهبية، حيث نجح نجم منتخب الكبار المتألق محمد المنصوري من الفوز بالميدالية الذهبية في سباق «الكيرين» للكبار بجدارة، كما تمكنت اللاعبة الموهوبة صفية مختار الصايغ من حصد ميداليتين ذهبيتين بفوزها بالمركز الأول في سباقي «الأمونيوم» ومسافة 200 م للشابات، مؤكدة بذلك تفوقها وتميزها في البطولة، على جميع المشاركات وفي مختلف المنافسات، كما تضمنت محصلة اليوم الثالث، تحقيق نجومنا ميداليتين فضيتين و3 ميداليات برونزية، حيث حقق نجم منتخب الكبار محمد المنصوري الميدالية الفضية لسباق 200 م للكبار، وحققت اللاعبة المتميزة شيخة عيسى فضية سباق «الأمونيوم» للسيدات، واختتم نجم منتخب الكبار أحمد المنصوري ولاعبة منتخب الإناث شيخة عيسى حصاد اليوم الثالث، بفوزهما بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في سباقي 200 م للكبار والسيدات.

حرص وتهنئة

وحرص عبد الكريم الزرعوني المدير المالي للاتحاد على الحضور إلى القاهرة، لمؤازرة اللاعبين واللاعبات، ومشاركة البعثة الفرحة بالنتائج الرائعة لنجوم دراجات الإمارات، كما يتابع البطولة يومياً نايف جكة الأمين العام المساعد، وسالم الكتبي عضو مجلس الإدارة، ويحرصان أيضاً، على التواصل مع البعثة، وتقديم التهنئة للاعبين واللاعبات، عقب كل سباق، ومتمنين للجميع التوفيق وإحراز النتائج التي تضع دراجات الإمارات دائماً في المقدمة.

جهود مقدرة

والنتائج الرائعة للاعبينا ولاعباتنا في البطولة العربية، هي نتاج جهودهم وحماسهم وما يتحلون به من إصرار وحب الوطن، وأيضاً نتيجة الجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز الفني، بقيادة المدرب الوطني بدر ميرزا ومساعده شريف عبدالله والمدربة ربا حيلاني، في تهيئة اللاعبين واللاعبات، وإعدادهم فنياً وبدنياً ومعنوياً، قبل وخلال وبعد السباقات، وأيضاً جهود الجهاز الإداري والتقني، الذي يضم معاذ المنصوري وحسين مال الله وميشيل ايرا وجون باول، حيث يعمل الجميع بقيادة عبد الناصر عمران الشامسي رئيس لجنة المنتخبات رئيس البعثة، بروح الفريق الواحد، وتهيئة الجو المناسب، وتوفير كل الإمكانات، وهو ما أثمر عن تحقيق الإنجازات المشرفة لدراجات الإمارات في البطولة.

تميز

يشارك ضمن هيئة حكام البطولة، ثنائي التحكيم الإماراتي علي اليعربي وسيف سرور الشرقي، وهما من أفضل حكام اتحاد الدراجات، ولهما دور بارز ومقدر في تحكيم سباقات البطولة نظراً لما يتميزان به من خبرة كبيرة وقدرة على تحكيم أكبر السباقات.