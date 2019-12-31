القرقاوي: سعداء بمشاركة السلة السورية في البطولات العربية ودولية دبي

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أعرب اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة عن سعادته بعودة كرة السلة السورية للبطولات العربية لافتاً إلى المستويات الفنية العالية التي تحظى بها الأندية والمنتخبات السورية، جاء ذلك خلال استقباله أول من أمس في دبي اياد السباعي رئيس نادي الوثبة السوري بحضور الحكم الدولي السابق عوض سامي منظم بطولة دبي الدولية والمراقب والمحاضر الدولي قاسم دعدوش وشريف احمد زكي مدير الاتحاد العربي لكرة السلة وخالد الزير مسؤول العلاقات الخارجية بنادي الوثبة ومنصور السباعي لاعب النادي سابقاً.

وتناول اللقاء العلاقات الوطيدة التي تربط الاتحادين الإماراتي والسوري من جهة والأندية والمنتخبات الوطنية من جهة أخرى بالإضافة إلى مشاركة فريقي الوثبة والاتحاد السوريين في النسخة 31 لبطولة دبي الدولية المقرر إقامتها بين 23 يناير والأول من فبراير المقبلين، وحرص رئيس نادي الوثبة على تقديم الشكر للقرقاوي لدعوتهم الكريمة بالتواجد في هذا الحدث الدولي الفريد في منطقة الشرق الأوسط وقال إن الوثبة قادم من أجل المنافسة والوصول إلى النهائيات رغم الظروف الصعبة التي تعيشها الأندية السورية منذ ثماني سنوات خاصة في لعبة السلة.