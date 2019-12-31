فتيات الإمارات يحتفظن بصدارة «خليجية الغولف» في مسقط

المصدر: مسقط - فائز بجبوج

حافظ منتخب فتيات الامارات على تربعه على قمة منافسات الجنس اللطيف لليوم الثاني على التوالي، في بطولة الخليج للغولف المقامة حالياً، على ملعب غلا للغولف في العاصمة العمانية مسقط، وتمكنت لاعباتنا من رفع رصيدهن إلى 170 ضربة، وضعتهن في مقدمة الترتيب العام على مستوى الفرق، وفي منافسات الفردي، حافظت أيضاً، لاعبتنا ريما الحلو، على المركز الأول برصيد 80 ضربة.

وجاءت زميلتاها علياء العمادي ثالثة 90 ضربة وحمدة السويدي رابعة 96 ضربة، واستمر منتخب الناشئين تحت 15 سنة بمركزه الثاني برصيد 164 ضربة، وبمنافسات الفردي احتل السعودي علي بابطين المركز الأول برصيد 151 ضربة، والعمانيان أحمد الوهيبي 156 ضربة وزميله ناسي البرواني 158 ضربة بالمركزين الثاني والثالث، ولاعبنا عبيد الحلو رابعاً 160 ضربة، ثم جاء زميلاه محمد الحاج 179 ضربة وعبد الله السويدي بالرصيد نفسه.

الرجال "الرابع"

والحال لم يختلف بالنسبة لمنتخب الرجال الذي ظل بموقعه الرابع برصيد 227 ضربة بختام الجولة الثانية، التي أقيمت، أول من أمس، وبمنافسات الفردي جاء لاعبنا أحمد سكيك بالمركز الثامن مكرر 151 ضربة وخالد يوسف 152 ضربة وعبد الله القبيسي 153 ضربة وحسن المشرخ 163 ضربة، وفي أول ظهور لمنتخب الشباب تحت 18 سنة، احتل المركز الثاني برصيد 169 ضربة.

وفي الفردي، جاء لاعبنا ريان المازمي ثالثاً بـ 84 ضربة وهامي فقيهي العوضي 85 ضربة وراشد العمادي 89 ضربة، وفي فئة الأشبال تحت 13 سنة احتل منتخبنا المركز الثاني أيضاً برصيد 177 ضربة، وبمنافسات الفردي حل بالمركزين الثاني والثالث ثنائي الإمارات محمد سكيك برصيد 88 ضربة، وسلطان الجسمي 89 ضربة ثم زميلهم راشد الجسمي 95 ضربة.