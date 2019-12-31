150 لاعبة في دولية سيدات الشارقة للشطرنج

المصدر: الشارقة-عدنان الغربي

تشارك أكثر من 150 لاعبة من 35 دولة في النسخة العاشرة لبطولة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات التي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة من 4 إلى 13 يناير المقبل تحت رعاية الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وتتقدم الإمارات الدول المشاركة بـ75 لاعبة حتى الآن.

فيما تشارك أكثر من 20 لاعبة من الاتحادات العربية إضافة إلى لاعبات الجاليات المقيمة في الدولة، وتضم القائمة لاعبات مصنفات من دول أوروبية وآسيوية، تتقدمهنّ البولندية مونيكا سوشكو حاصلة على لقب أستاذ دولي كبير وهي من افضل 20 لاعبة على مستوى العالم وبطلة بولندا ثماني مرات سابقة وصاحبة برونزية سيدات أوروبا في عام 2010 حاملة لقب بطولة كأس الشارقة للسيدات لعام 2017 وتأتي الرومانية ارينا بالماجا في المركز الثاني على مستوى التصنيف بينما تتقدم الأردنية بشرى الشعيبي المصنفات العرب، وهي صاحبة ذهبية الطاولة الخامسة في أولمبياد باتومي 2018.

مؤتمر البطولة

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة برئاسة نجلاء عبد الله الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي فتيات الشطرنج في فندق سنترو بالشارقة، بحضور سعيد العاجل ممثل مجلس الشارقة الرياضي وحسين خلفان الشامسي أمين عام اتحاد الشطرنج وعبدالله الدح المدير التنفيذي لقرية الشعب أحد رعاة البطولة وعلياء غريب المازمي مدير البطولة، ووجهت نجلاء عبد الله الشامسي الشكر إلى الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي على رعايتها الكريمة الدائمة للبطولة وإلى مجلس الشارقة الرياضي على ما يقدمه من دعم معنوي ومادي لنادي فتيات الشارقة للشطرنج وكل الجهات الراعية والداعمة للبطولة وكافة الرعاة وفي مقدمتهم الراعي الأساسي قرية الشعب وجمعية الشارقة التعاونية والراعي الرسمي فندق سنترو.

رؤية وتوجيهات

وقالت نجلاء: بطولة كأس الشارقة الدولية للشطرنج للسيدات والتي جاءت فكرتها من رؤية وتوجيهات قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة من أجل تشجيع رياضة المرأة بإمارة الشارقة، وأضافت: هذه البطولة التي تقام في نسختها الحالية تحت رعاية كريمة من الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، مما يزيد من أهميتها وتطورها، وتابعت: لعبة الشطرنج تواصل ريادتها بين مختلف الألعاب الرياضية وتوسع من مكانتها بين النشء الجديد لتطوير نفسه وخلق افق أوسع تعود بالنفع على حياته الدراسية والاجتماعية وتطور من قدراته الذهنية.

70

كشفت علياء غريب المازمي مدير البطولة، أن جوائز البطولة تبلغ 70 ألف درهم، وأكدت تخصيص جوائز للاعبات المشاركات من الإمارات وأن من شروط المشاركة حصول اللاعبة على تصنيف أكثر من 1700.