أكاديمية شرطة دبي تحصد درع القائد العام للتفوق الرياضي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تسليم درع القائد العام للتفوق الرياضي وتكريم الفرق الرياضية وأصحاب الإنجازات الرياضية للعام 2019، بتنظيم من الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وذلك بحضور مساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومختلف الفرق الرياضية والرياضيين في شرطة دبي، في نادي ضباط الشرطة.

وسلم اللواء عبد الله خليفة المري، درع القائد العام للتفوق الرياضي للعام 2019، إلى اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، بحضور العميد خالد شهيل، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات بالوكالة، والعميد الأستاذ الدكتور محمد بطي ثاني الشامسي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، وذلك نظير حصول الأكاديمية على الدرع بنتيجة 628 نقطة متفوقة على 33 إدارة عامة ومركز شرطة، ضمن المسابقات الرياضية الداخلية لشرطة دبي خلال عام واحد.

فعاليات

من جانبه ثمن اللواء عبد الله خليفة المري، الجهد الذي تقوم به الإدارة العامة لإسعاد المجتمع ممثلة بإدارة الشؤون الرياضية، لإقامة هذه الأنشطة والمشاركات والفعاليات الرياضية على المستوى الداخلي للمؤسسة وعلى مستوى الإمارة إضافة للمشاركات الدولية، والتي ساهمت في تحقيق إنجازات رياضية تضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها شرطة دبي، متقدماً بالشكر لكافة الرياضيين والفرق الرياضية والفرق الداعمة لهذه الأنشطة، ولكافة الإدارات العامة ومراكز الشرطة، مهنئاً الفرق وأصحاب الإنجازات الرياضية، على ما حققوه.

منوهاً إلى أن شرطة دبي تهدف من خلال اهتمامها بالجانب الرياضي للموظفين إلى تعزيز التواصل المجتمعي الهادف، عبر المشاركة في المسابقات والمناسبات الرياضية التي تجمع المؤسسات والدوائر المختلفة والمجتمع من مختلف الجنسيات، وهو ما يسهم في توجيه رسالة تعكس المستوى الرياضي والوظيفي لموظفي شرطة دبي، مؤكداً أن إشراك الموظفين ودعمهم وتشجيعهم على النشاط الرياضي يهدف إلى خلق نموذج مميز للرياضة في شرطة دبي.

كما أكد اللواء عبد الله خليفة المري، أن شرطة دبي حققت الكثير من الإنجازات في المجال الرياضي، سواء في المسابقات والمشاركات المحلية أو الدولية.

مشاركة

من جانبه، أوضح العميد خالد شهيل، أن الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، تعمل بشكل مستمر ومتواصل على إعداد وتنظيم المسابقات والأنشطة الرياضية، وتشجع كافة موظفي الشرطة على المشاركة، وتقديم التسهيلات اللازمة بالتنسيق مع الإدارات العامة ومراكز الشرطة لتحقيق الأهداف المنشودة، وتعزيز الجانب الرياضي.