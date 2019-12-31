«إف 3» و«المحمود» بطلا «الطيارة اللاسلكية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تُوّج فريق «إف 3» بلقب فئة «الشيوخ»، وهزاع محمد المحمود بلقب فئة «العامة»، في منافسات الطائرة اللاسلكية التي دُشنت، صباح أمس، في بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح الرئيسية» التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، وتستمر حتى 16 يناير المقبل.

وحقق فريق «إف 3» المركز الأول في فئة الشيوخ، بواسطة الطير «طوفان» بقيادة راشد بن مجرن، بعدما قطع المسافة في زمن قدره 1.11.986 دقيقة، وجاء بالمركز الثاني الطير «خريش لفريق «إم 7» بقيادة مصطفى الماس في زمن 1.12.655 دقيقة، وبالمركز الثالث الطير «فوكس 1» لنفس الفريق والقائد، في زمن 1.13.736 دقيقة، في حين نال هزاع محمد المحمود المركز الأول في فئة العامة بواسطة الطير «الذيب» بقيادة مصطفى الماس، في زمن قدره 1.12.096 دقيقة، وبالمركز الثاني تفوق المحمود أيضاً، بواسطة الطير «إم 20» في زمن 1.13.003 دقيقة، وبالمركز الثالث راشد مصطفى الماس بواسطة الطير «برق» في زمن 1.13.030 دقيقة.

منافسات

من جانبه، رحب راشد بن مرخان، نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بانطلاق مسابقات الطيارة اللاسلكية، لتبشر بموسم مليء بالتشويق والمنافسات، مؤكداً أن المركز قد ركز هذا الموسم على عدة شرائح، منها فئة الشيوخ والعامة والناشئين لاستدامة موروث الصيد بالصقور، وقال: «خصصنا هذا الموسم أشواطاً خاصة لأشقائنا من دول مجلس التعاون الخليجي، ففي الأعوام الماضية كنا نخصص فئتين لمشاركات الخليجيين، قبل أن تتم إضافة 8 أشواط للخليجيين،

بدورها، أكدت سعاد إبراهيم درويش، مديرة إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن المركز سيستمر في مسيرته نحو التطوير وصون التراث، ومواصلة البناء على ما تحقق على مدى سنوات طويلة، أسهم بها في ترسيخ بطولات الصيد بالصقور واجهةً بارزةً على مستوى الدولة والمنطقة، ولعل الانطلاقة المميزة والقوية في منافسات الطيارة اللاسلكية أكبر مؤشر إلى ما ننتظره هذا العام في بقية الفئات الأخرى من مستويات متقاربة.