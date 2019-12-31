اللجنة الأولمبية في 2019.. حصاد وفير ونجاحات عدة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنوعت نجاحات اللجنة الأولمبية الوطنية خلال 2019، سواء على صعيد المشاركات الخارجية أو عقد الشراكات وتبادل الخبرات مع العديد من المؤسسات والجهات المحلية والدولية، وكذلك على مستوى تنظيم الدورات العلمية وورش العمل والمنتديات والمؤتمرات التي تبنتها الأكاديمية الأولمبية الوطنية، باعتبارها الذراع الثقافي والمعرفي للحركة الأولمبية في الإمارات، ولعل أبرزها، أن استهل العام الجاري بالاحتفاء بالرياضيين المميزين، حيث قام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، خلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة الذي عُقد مطلع 2019، بتكريم عمر عبد العزيز المرزوقي فارس منتخبنا الوطني الذي نجح في حصد أول ميدالية أولمبية بإسم الإمارات في دورات الألعاب الأولمبية للشباب، حين اقتنص فضية المركز الثاني لفئة قفز الحواجز بالدورة الأولمبية الثالثة للشباب التي أقيمت في بوينس آيرس، كما كرم سموه الرياضيين المتوجين بدورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة التي استضافتها اندونيسيا بمشاركة 10آلاف رياضي من 45 دولة، في أكبر مشاركة للجنة الأولمبية، في تلك الألعاب والأكثر حصاداً للميداليات مقارنة بالمشاركات السابقة، وذلك برصيد 13 ميدالية ملونة ومشاركة 20 اتحاداً رياضياً مثلوا الدولة في هذا التجمع الآسيوي الكبير.

دورة المرأة

كما تمكنت بنات الإمارات من تحطيم الرقم القياسي للمشاركة في دورات رياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث استطعن تحقيق 54 ميداليّة ملوّنة في النسخة السادسة التي أقيمت بالكويت بواقع 22 ذهبية و14 فضية و 18 برونزية، لتحتلّ بذلك المركز الثاني في جدول الترتيب العامّ بإنجاز غير مسبوق في تاريخ مشاركاتها بالدورة، بفضل ما وجده الوفد الإماراتي من دعم كبير من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

شراكات

وعلى صعيد تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات مع المؤسسات الرياضية وغيرها من الجهات الأخرى، بحث سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم مع عدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية إمكانية تعزيز سبل التعاون في الحركة الأولمبية والمجال الرياضي على المستويات كافة، خلال لقاءات سموه شهر مارس الماضي مع كل من لودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الإمارات العربية المتحدة، وراجا رابيا القنصل العام الفرنسي في دبي، وروبرت روستيك سفير جمهورية بولندا لدى الدولة، وأندرزيج كراسنيسكي رئيس اللجنة الأولمبية البولندية، ودايتشي سوزوكي رئيس الوكالة اليابانية للرياضة، واستعرضت اللقاءات التأكيد على أهمية تبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل الرياضي، خصوصاً وأن الإمارات تمتلك بنى تحتية عالية الجودة، مكنتها من الحصول على تنظيم واستضافة كبرى الأحداث والإستحقاقات القارية والعالمية التي شهدت نجاحاً تنظيمياً كبيراً ومنها كأس الأمم الآسيوية 2019 التي أقيمت مطلع العام الجاري، ودورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، وآخر المستجدات والترتيبات بخصوص دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تقام في باريس 2024.