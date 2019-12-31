بني ياس يحقق انتصاره الأول في دوري السلة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

حقق بني ياس انتصاره الأول في بطولة الدوري العام للرجال لكرة السلة هذا الموسم، بفوزه على ضيفه الجزيرة 89-54، أول من أمس، في افتتاح الجولة الخامسة من ذهاب الدوري التمهيدي، وعاد شباب الأهلي بانتصار عريض من ملعب مضيفه الظفرة 81-43، وتخطى صاحب الضيافة الوحدة حاجز المئة نقطة بفوز مستحق على العين 104-87.

ويتصدر شباب الأهلي الترتيب بـ 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن الشارقة والنصر اللذين خاضا، أمس، ختام الجولة في مواجهة الوصل والبطائح المتشاركين مع الوحدة المركز الثالث برصيد 7 نقاط لكل منهما، فيما ارتقى الانتصار الأول بفريق بني ياس للمركز السابع، وفرض نفسه شريكاً على الجزيرة برصيد 6 نقاط لكل منهما، وبقي الظفرة والعين في آخر الترتيب بسجل خال من الانتصارات وبرصيد 5 نقاط لكل منهما.