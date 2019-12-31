«دبي جلوب سوكر» تتصدر وسائل الإعلام العالمية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء وخصّصت صفحاتها الأولى للحديث عن النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر دبي الرياضي الدولي، أحد «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وحفل تتويج الفائزين في الدورة الحادية عشرة لجائزة «دبي جلوب سوكر» العالمية الرائدة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام 11 على التوالي بالتزامن مع المؤتمر الذي نظمه المجلس تحت شعار «مسرعات مستقبل كرة القدم العالمية».

وشهد الحفل حضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، كما حضر الحفل أيضاً الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، ونخبة كبيرة ومميزة من نجوم كرة القدم العالمية من اللاعبين الحاليين والسابقين والمدربين والمسؤولين في كبرى الأندية والاتحادات الرياضية الذين يتجمعون في دبي سنوياً لحضور مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل الجائزة الذي شهد هذا العام تكريم الفائزين في 16 فئة شملت اللاعبين والمدربين والحكام والأندية والمؤسسات الرياضية، بالإضافة إلى مديري الأندية ووكلاء اللاعبين الذين تم تكريمهم في الحفل الذي تم بثه لعدد كبير من دول العالم في مختلف القارات.

نتائج

وأسفرت نتائج الدورة 11 للجائزة عن فوز كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وقائد منتخب البرتغال بجائزة أفضل لاعب في العالم بعد أن أذهل العالم بإنجازاته وتألقه المستمر، ومن بين أهدافه التي لن تنسى الهدف الذي سجله في مرمى سامبدوريا في الدوري الإيطالي بعد أن ارتقى في الهواء لارتفاع أكثر من مترين ونصف المتر.

كما فاز بجائزة أفضل لاعب واعد في العالم البرتغالي جواو فيلكس نجم أتلتيكو مدريد ومنتخب البرتغال، وفازت بجائزة أفضل لاعبة في العالم لوسي برونز نجمة نادي ليون الفرنسي ومنتخب إنجلترا للسيدات.

كما فاز نادي الهلال السعودي بجائزة أفضل نادٍ عربي، وفاز المغربي عبدالرزاق حمد الله نجم النصر السعودي بجائزة أفضل لاعب عربي، وفوز نادي مانشستر سيتي ومجموعة «ساب» بجائزة أفضل شراكة، فيما أحرزت الفرنسية ستيفاني فرابانت جائزة أفضل حكم، ونال أندريا بيرتا المدير الرياضي لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني جائزة أفضل مدير رياضي، ونال أليسون حارس مرمى ليفربول والمنتخب البرازيلي جائزة أفضل حارس، والبوسني ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس جائزة أفضل صانع ألعاب، والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول جائزة أفضل مدرب، وتقاسمت أكاديمية أياكس الهولندي وبنفيكا البرتغالي جائزة أفضل أكاديمية، فيما أحرز ليفربول جائزة أفضل نادٍ، وتم منح ريان جيجز نجم مانشستر يونايتد السابق ومدرب ويلز حالياً جائزة أفضل مسيرة لاعب، وذهبت جائزة أفضل وكيل أعمال لاعبين إلى جورج منديز، ونال المغربي أشرف حكيمي نجم بروسيا دورتموند لقب أفضل لاعب عربي شاب.

إشادة

من جهة أخرى، تواصلت الإشادة بمؤتمر دبي الرياضي الدولي الرابع عشر، حيث أكد المدرب الإيطالي فابيو كابيللو الذي يمتلك خبرة تدريبية كبيرة حرصه على نقل تجاربه للمدربين الآخرين من خلال المؤتمر سنوياً، وهو الأمر الذي يساهم في تطوير العاملين في الأندية من مدربين ومشرفين على الفرق والإداريين، وكذلك الحكم الإيطالي الشهير بيير لويجي كولينا مدير تطوير حكام كرة القدم في «الفيفا» والذي يوفر حضوره للمؤتمر سنوياً فرصة لحكام كرة القدم في الدولة للقائه، كما يعد حضوره فرصة لاتحاد الإمارات لكرة القدم لزيارة مقر الاتحاد ولقاء لجنة الحكام والحكام الممارسين والتحاور معهم، وكذلك تسليم شهادات التحكيم الدولية للعام المقبل لهم.

تميز

أشاد عدد كبير من النجوم بمؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جائزة «دبي جلوب سوكر»، وأكدوا حرصهم على الحضور إلى دبي في أوقات مختلفة سنوياً للتمتع بإجازة مع العائلة والأصدقاء، وقد أضاف تميز مجلس دبي الرياضي في تنظيم المؤتمر واختيار محاوره واستقطاب أهم النجوم للحديث فيه وتنظيم حفل «دبي جلوب سوكر» سبباً جديداً لنجوم كرة القدم العالمية ومُلاك الأندية والعاملين في مختلف جوانب قطاع كرة القدم لزيادة فرص تواجدهم في دبي للزيارة أو الإقامة فيها وفتح مشاريع تجارية يتم فيها استثمار جانب من الأموال التي يحصلون عليها من أرباحهم وعقودهم المغرية، لاسيما بعد قرار الدولة منح الإقامة الذهبية لفئات مختلفة من المتميزين في التخصصات، وطرح مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي في سبتمبر الماضي مبادرة التعاون مع الجهات الرسمية المتخصصة لمنح الإقامة الذهبية لعدد من نجوم الرياضة الذي يرتبطون بعلاقة صداقة مع دبي ويعشقون أجواء العيش فيها لما توفره لهم من مستوى معيشة عالٍ وأجواء آمنة ومجتمع صديق ومحب للآخر، وسيتيح تواجد هؤلاء النجوم للإقامة الدائمة وفتح مجالات عمل فيها الفرصة لتعزيز علاقتهم مع المدينة وأفراد المجتمع، كما يوفر فرصاً استثمارية جديدة للنجوم وأيضاً للعاملين في مختلف قطاعات العمل في الدولة.