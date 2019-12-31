«المحترفين» تعلن مواعيد الدور الثاني لدورينا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت رابطة المحترفين عن مواعيد مباريات الدور الثاني لبطولة دوري الخليج العربي، وذلك بعد اجتماع تنسيقي مع لجنة المنتخبات والشؤون الفنية لاتحاد كرة القدم، ترأسه عبدالحميد المستكي، عضو مجلس إدارة الرابطة، رئيس اللجنة الفنية، بحضور علي حمد عضو اللجنة المؤقتة، عضو لجنة المنتخبات، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، تم خلاله مناقشة مقترح لجنة المنتخبات بشأن روزنامة الدور الثاني لمسابقات الرابطة بناء على طلب المدير الفني للمنتخب الأول.

كما عقدت الرابطة اجتماعاً تنسيقياً مع القنوات المالكة لحقوق البث التلفزيوني، عرضت فيه الرابطة مواعيد مباريات المسابقات التي تنظمها. وعلى ضوء ذلك، تم اعتماد مواعيد المباريات لتكون على النحو التالي: في منافسات كأس الخليج العربي، تقرر إقامة نصف نهائي كأس الخليج العربي 10 يناير المقبل بناء على طلب لجنة المنتخبات.

انطلاق

في حين، سينطلق الدور الثاني لدوري الخليج العربي بالجولة 14 والتي ستقام يومي 28 و29 يناير المقبل، تليها الجولة 15 يومي 1 و2 فبراير، ثم الجولة 16 في السادس والسابع من الشهر نفسه، ويتوقف الدوري بعدها بسبب ارتباطات الأندية ببطولة دوري أبطال آسيا ثم ربع نهائي كأس رئيس الدولة، على أن يستأنف الدوري بإقامة الجولة 17 يومي 27 و28 فبراير 2020.

وتقام الجولة 18 يومي 6 و7 مارس، ثم الجولة 19 يومي 13 و14 من الشهر نفسه، ثم يتوقف الدوري مجدداً بسبب أيام الفيفا وإقامة مباراتي منتخبنا الوطني الأول مع منتخبي ماليزيا وأندونيسيا، ثم الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

وتعود عجلة دورينا للدوران في الـ 10، 11 أبريل بإقامة الجولة 20، تليها الجولة 21 يومي 16 و17 من الشهر نفسه، ثم الجولة 22 أيام 23، 24 و25 أبريل، والجولة 23 في 30 أبريل و1 و2 مايو. كما تتواصل مباريات الدوري بإقامة الجولة 24 أيام 7، 8 و9 مايو، ثم تقام الجولة 25 بـ 14 منه، وتختتم المسابقة بالجولة 26 والأخيرة من دورينا في 28 مايو.ومن الممكن إجراء تعديلات على مواعيد الجولتين ما قبل الأخيرة، والأخيرة بناء على موقف الأندية في دوري أبطال آسيا.

متطلبات

وأوضح عبدالحميد المستكي، أن تحديد مواعيد المباريات يتم دائما بالتنسيق مع القنوات المالكة للحقوق من خلال اجتماعات تنسيقية يحضرها ممثلو جميع الأطراف المعنية، مبيناً أن الرابطة حرصت في برمجة المباريات على أن تكون المواعيد ثابتة وموحدة حسب متطلبات القنوات المالكة لحقوق البث التلفزيوني، وتماشياً مع العقود المبرمة معها في هذا الشأن.

مواعيد

وأكد رئيس اللجنة الفنية، بالرابطة أن القنوات طرف أساسي في تحديد المواعيد بحيث تتم دعوتهم لمناقشة المقترحات وكذلك متطلباتهم كشركاء وعلى ضوء ذلك يتم وضع التوقيتات النهائية، مضيفاً أن ما تم تداوله من ملاحظات في الأيام الماضية في بعض البرامج الرياضية بشأن توقيت المباريات معلومات غير دقيقة تتنافى مع ما تم الاتفاق عليه مع القنوات في الاجتماعات التنسيقية.