11 أبريل انطلاقة عالمية أبوظبي للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمد اتحاد الإمارات للجوجيتسو مواعيد بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها الثانية عشرة، وكذلك القيمة الإجمالية لجوائزها، والفئات التي ستشارك بها. وتقرر أن تقام منافسات البطولة خلال الفترة من 11 إلى 18 أبريل المقبل بصالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي على جوائز مالية قدرها 800 ألف دولار، على أن تخصص المنافسات لفئات الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، مع تجنيب فئة الحزام الأبيض (المبتدئين)، بهدف التحول التدريجي للتركيز على الكيف والجودة وقوة المنافسة التي توفر الإثارة والمتعة للجماهير وعشاق اللعبة، وتوفر البيئة المثالية لتطوير مستوى لاعبينا الصغار والكبار.

وأكد محمد المرزوقي، مدير البطولة، أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو يستهدف تنظيم نسخة استثنائية هذا العام، بالشراكة والتعاون مع مختلف الدوائر الحكومية في أبوظبي، وأن البطولة ستشهد الكثير من المستجدات فيما يخص الفعاليات التي ستقام على هامشها طوال فترة المنافسات، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الكشف عن بعض المفاجآت المتعلقة بالفعاليات وحجمها ونوعيتها.

وأشار المرزوقي إلى أنه على ضوء الرغبة في تحقيق نقلة نوعية في التنظيم وتقديم نسخة استثنائية، سيترأس عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، اللجنة العليا للبطولة في نسختها الثانية عشرة، والتي ستضم معه عدداً من كبار المسؤولين في مختلف الدوائر الحكومية بالعاصمة أبوظبي.

وعن البرنامج الزمني للبطولة، قال المرزوقي: «بالنسبة لليوم الأول الموافق 11 أبريل سيتم تخصيصه للمهرجان وفئة البارا جوجيتسو، فيما سيخصص 12 و13 أبريل لفئة الشباب والناشئين، على أن يكون يوم 14 لمنافسات فئة الأساتذة، أما أيام 15 و16 و17 فستكون الجماهير على الموعد مع مسك الختام وقمة الإثارة في منافسات المحترفين البالغين (رجال وسيدات) لمختلف الأحزمة، وسيكون هناك تتويج كل يوم للفائزين بالمراكز الأولى في كل فئة.

احتفالية

وعن الاحتفالية السنوية «السجادة الحمراء» التي تقام في اليوم التالي للبطولة كل عام قال المرزوقي: ستقام في الـ 18 أبريل وسيتم تكريم الأبطال أصحاب المراكز الأولى في التصنيف العالمي، والأبطال الإماراتيين المحليين.

وحول المكافآت المالية قال المرزوقي: تم رصد 42 ألف دولار وميداليات للفائزين بالمراكز الأولى في فئة البارا جوجيتسو، و21 ألف دولار للشباب والناشئين، و273 ألف دولار للفائزين بالمراكز الأولى في منافسات المحترفين الرجال، و105 آلاف للفائزات بالمراكز الأولى من السيدات المحترفات، بالإضافة إلى 74 ألف دولار لفئة الأساتذة.