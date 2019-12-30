شباب الأهلي يتصدر كاراتيه نجوم المستقبل

المصدر: دبي- البيان الرياضي

اختتمت بطولة الدولة لنجوم المستقبل الرابعة لللكاراتيه لأبناء الإمارات، والمؤهلة للانضمام إلى المنتخبات الوطنية للأشبال والفتيات وحتى الرجال والسيدات، وأقيمت بصالة المزهر الرياضية بدبي، وتضمنت المنافسات فئة 10 سنوات وحتى فوق 18 سنة، وتصدر نادي شباب الأهلي، مسابقتي الكاتا والكوميتيه للكاراتيه، بعد أن جمع 25 ميدالية ملونة ( 10 ذهبيات - 2 فضة - 13 برونزية)، وحل نادي الذيد ثانياً 16 ميدالية ( 4 ذهبيات - 4 فضيات - 8 برونزيات)، وجاء نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً برصيد 20 ميدالية (3 ذهبيات - 7 فضيات - 10 برونزيات)، وحضر الختام والتتويج، راشد آل علي الأمين العام للاتحاد، والمهندس حميد شامس الأمين العام المساعد، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي، والخبير هشام سري السكرتير الفني.