فتيات الإمارات يتصدرن بطولة الخليج للغولف وناشئونا بالوصافة

المصدر: مسقط - فائز بجبوج

أسفرت الجولة الأولى بمنافسات بطولة الخليج للغولف، التي أقيمت أول من أمس على ملعب نادي غلا للغولف بالعاصمة العمانية مسقط، عن تصدر فتيات الإمارات لمنافسات فئتهن للفرق، فيما حل منتخب الناشئين تحت 15 سنة بالمركز الثاني برصيد 152 ضربة، وجاء منتخب الرجال بالمركز الرابع برصيد 224 ضربة، وحصدت بنات الإمارات المركز الأول بختام الجولة الأولى بمجموع 170 ضربة، وعلى مستوى منافسات الفردي جاءت الإماراتية ريما الحلو بالمركز الأول بمجموع 80 ضربة، وحلّت زميلتها علياء العمادي ثالثة بمجموع 90 ضربة، وزميلتها حمدة السويدي رابعة بمجموع 96 ضربة، وفي منافسات فئة الناشئين تحت 15 سنة حل منتخب الإمارات بمركز الوصافة، برصيد 164 ضربة، خلف المنتخب العماني المتصدر برصيد 152 ضربة، وحل ثالثاً المنتخب السعودي برصيد 194ضربة، وفي منافسات الفردي حل بالمركز الأول العماني نيشان البرواني برصيد 75 ضربة متساوياً بالرصيد نفسه مع السعودي الوصيف علي عمر بابطين، وذهب المركز الثالث للإماراتي عبيد الحلو برصيد 77 ضربة،

ومع انتهاء منافسات اليوم الأول، تصدر المنتخب البحريني منافسات الرجال برصيد 224 ضربة، وحل المنتخب السعودي وصيفاً برصيد 225 ضربة، وجاء المنتخب الإماراتي رابعاً، وفي منافسات الفردي حل بالمركز الأول البحريني سلطان مبارك برصيد 72 ضربة، واحتل لاعبنا أحمد سكيك المركز الثالث برصيد 74 ضربة، وجاء السعودي عبد الله الشريف رابعاً بالرصيد نفسه، وزميله علي الشيخ خامساً برصيد 75 ضربة، والإماراتي عبد الله القبيسي برصيد 76 ضربة، وزميله خالد يوسف برصيد 77 ضربة، وزميله حسن المشرخ برصيد 82 ضربة.