9 ميداليات جديدة لدراجات الإمارات بالبطولة العربية للمضمار في القاهرة

المصدر: متابعة - محمود شلبي

واصل نجوم منتخبنا الوطني للدراجات، التألق وحصد الميداليات والألقاب في البطولة العربية للمضمار المقامة حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تمكنوا في منافسات اليوم الثاني، أول من أمس، من إضافة 9 ميداليات جديدة إلى رصيدهم ( 2 ذهبية و6 فضيات وبرونزية) ليرتفع حصاد دراجات الإمارات إلى 16 ميدالية ملونة، من بينها 6 ذهبيات و7 فضيات و3 ميداليات برونزية، وهو ما أهل منتخبنا للتربع على الصدارة والتقدم نحو الحفاظ على اللقب للعام الثامن على التوالي.

الثنائي الذهبي

وفي سباقات اليوم الثاني للبطولة، تألق نجم وقائد منتخب الكبار يوسف ميرزا في سباق «الأومنيوم»، ونجح بفضل التخصص وخبرته الطويلة، في اقتناص المركز الأول والميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق، كما واصلت اللاعبة الموهوبة صفية مختار الصايغ تألقها، وأضافت ميدالية ذهبية جديدة إلى رصيدها الرائع في البطولة، بفوزها بالمركز الأول في سباق 500 م للشابات، كما فازت بالميدالية الفضية في سباق «الكيرين» للشابات، وواصلت صفية تألقها ونجحت مع شيخة عيسى وفاطمة حديد في الفوز بالميدالية الفضية في سباق السرعة الفرقية للسيدات، وتمكنت اللاعبة شيخة عيسى من الفوز بالمركز الثاني والميدالية الفضية لسباق «الكيرين» للسيدات، فيما حققت اللاعبة فاطمة حديد الميدالية البرونزية، بعد أن حلت ثالثة في سباق 500 م سيدات، وهي نتائج رائعة، تبشر بالخير لمنتخب الإناث، واختتم نجوم الإمارات للكبار والشباب، حصاد اليوم الثاني، بفوز نجم منتخب الكبار محمد المنصوري بميداليتين فضيتين في سباقي «الأومنيوم» و«السكراتش» للكبار، وفوز نجم منتخب الشباب حارب محمد محراب بالميدالية الفضية لسباق «الكيرين».

رؤية ميرزا

وأكد قائد منتخب الإمارات يوسف ميرزا أن النتائج الإيجابية التي تحققت وظهور اللاعبين واللاعبات بمستوى جيد هو نتاج الاستعدادات الكبيرة قبل خوض منافسات البطولة، وحرص اللاعبين واللاعبات على مضاعفة الجهود لتحقيق النتائج، التي تؤهلنا للمنافسة والدفاع عن لقب البطولة والفوز به للمرة الثامنة على التوالي، والتأكيد على ريادتنا للبطولات العربية للمضمار، وأشار ميرزا إلى أن مشاركة منتخبات الإمارات للكبار والشباب والإناث في البطولات الآسيوية للمضمار والفوز بأكثر من 40 ميدالية قارية منحنا الكثير من الخبرة والثقة والأفضلية والتفوق في منافسات البطولة العربية للمضمار، ونأمل من الله التوفيق، وأن يكون القادم أفضل.

طموحات صفية

وبدورها، أعربت اللاعبة الموهوبة صفية الصايغ عن سعادتها بما حققته من نتائج متميزة في البطولة، وأشارت إلى أن نجاحها في حصد الميداليات الذهبية والفضية منحها الكثير من الثقة والدافع لمواصلة مشوارها مع الدراجات، وبطموح الوصول للبطولات الدولية وتكون لبنت الإمارات مكانة متميزة في مختلف البطولات، مشيرة إلى أن سعادتها ليست بسبب تحقيقها النتائج المتميزة في البطولة فقط، وإنما أيضاً للنجاح المتميز والنتائج المشرفة التي حققتها شيخة عيسى وفاطمة حديد، وحصدهن للعديد من الميداليات، التي تؤكد تطور مستوى منتخب الإناث.

إشادة

أشادت نورة الجسمي رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتخطيط باتحاد الدراجات، بالنتائج المشرفة التي حققتها اللاعبات صفية الصايغ وشيخة عيسى وفاطمة حديد في البطولة العربية وظهورهن بمستوى متطور يدعو للفخر والاعتزاز بفتيات الإمارات، وقدمت الجسمي الشكر للاعبات ولمدربة الفريق ربا حيلاني على النتائج المشرفة، متمنية لهن دوام التوفيق والنجاح في السباقات المقبلة.