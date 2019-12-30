حمدان أحمد يخطف الأضواء في بطولة البحرين للدواثلون

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بارك مجلس إدارة جمعية الإمارات للترايثلون، الإنجاز الجديد الذي حققه اللاعب حمدان أحمد جبر، في بطولة البحرين للدواثلون، أول من أمس، بإحرازه المركز الأول على مستوى الناشئين والسادس على الترتيب العام، وسط مشاركة أكثر من 200 لاعب، وتمنت الجمعية لبطل الإمارات المزيد من النجاح في الاستحقاقات الدولية المقبلة، وتمكن حمدان أحمد من إنهاء السباق، الذي أقيم على خمس مراحل بإصرار عال وبجدارة بالرغم من قوة المنافسين، وتضمن السباق الجري لمسافة 2,5 كم، ثم قيادة الدراجة الهوائية 12كم، والجري مجدداً لمسافة 2,5 كم، والدراجة الهوائية للمسافة السابقة نفسها، واختتمها بالجري 2,5كم، ويعد هذا النوع من السباقات الصعبة جداً، التي تحتاج إلى مستوى عال من اللياقة، وأثنى أحمد الحاج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية على المواهب، التي تزخر بها رياضة الترايثلون في دولة الإمارات، ودورها في تمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية، مؤكداً أنها أعطت اللجنة الفنية دافعاً معنوياً مضافاً لمزيد من العمل الهادف نحو إنجازات جديدة،

وقال: نفخر بهذه النخبة من الأبطال المواطنين، الذين يشكلون نواة ترايثلون الإمارات في المستقبل القريب ونثني على المجهودات الفردية لهم، وكلنا ثقة بأنهم سيواصلون تلك الإنجازات، وبدوره، كشف البطل حمدان أحمد عن تطلعاته بأن يحافظ على ما تم إنجازه في البطولة الحالية والبطولات التي سبقتها وبما يسهم برفع علم دولة الإمارات في المحافل الدولية، وأن يتمكن من التأهل إلى الدورة الأولمبية 2024 ومقدماً الشكر والتقدير لجمعية الإمارات للترايثلون للرعاية الكريمة والدعم الذي قاده للنجاح.