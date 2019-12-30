أحمد بن درويش: النسخة الأولى لبطولة مصارعة الذراعين مثالية

المصدر: رأس الخيمة - محمد فضل

أكد أحمد بن درويش، رئيس اللجنة العليا المنظمة للنسخة الأولى لبطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين، التي اختُتمت أول من أمس، بصالة المنطقة التعليمية، أنها جاءت مثالية في كل شيء، من حيث التنظيم الجيد والمستويات الفنية العالية، إضافة إلى الحضور الجماهيري الغفير، لمتابعة التصفيات والأدوار الختامية، وثمّن بن درويش الدعم والرعاية والاهتمام للحدث البارز من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وحرصه على حضور اليوم الختامي وتتويج الفائزين وسط أجواء الإثارة والتحدي والمتابعة الكبيرة من الجماهير التي غصت بها مدرجات المنطقة التعليمية، وقال إن النجاح اللافت للنسخة الأولى يمهد الطريق للواقع الذي يمثل الإضافة القوية لتميز الإمارة في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة، ما جعلها واجهة سياحية بفضل الإمكانات العالية والبنية التحتية الممتازة.

وبدوره، عبّر رياض نعيم، المنسق التنفيذي للبطولة، عن فخرهم وسعادتهم بالدعم والرعاية والحضور لسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وقال إن وجوده كان هو أساس النجاح للحدث الأغلى على مستوى العالم في ظل المنافسة القوية من المشاركين للفوز بالجوائز المخصصة لأصحاب المراكز الأولى.

ومن جانبه، قال اللاعب محمد موسى المعلم، الفائز بالمركز الأول في وزن فوق 90 كغ، إن المنافسة كانت قوية للغاية وسط أجواء حماسية نتيجة الدعم والرعاية والجوائز المالية التي وضعتها ضمن فئة أغلى المسابقات على مستوى العالم، ما يؤكد تميز الدولة في كل الفعاليات التي تنظمها، مشيراً إلى أن التنظيم الفني للبطولة وبرنامج المسابقات والتحكيم من أهم الأسباب التي قادت إلى النجاح الذي تحقق، بما يعكس العمل الكبير الذي قامت به اللجنة المنظمة للبطولة.

وبدوره، أكد اللاعب حسن محمد، صاحب المركز الأول في وزن 90 كغ، أن صعوبة المنافسة بين اللاعبين المشاركين في البطولة تعكس قيمة الاهتمام بالبطولة بعد الإعلان عن تنظيمها، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بُذلت من اللجنة المنظمة، وقال إنه فخور بالتتويج بعد منافسة قوية في أجواء رياضية شهدت الكثير من المشاهد الرياضية الرائعة بين المشاركين في إطار من الروح الرياضية.