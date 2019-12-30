المري: قيادة النادي وراء الفوز باللقب الغالي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أهدى اللواء محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، إنجاز حصول الفريق الأول لكرة اليد، على كأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد، إلى قيادة قلعة فرسان دبي، مؤكداً أنه لولا الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير من قيادة النادي، ومجلس الإدارة، ما كان ليتحقق اللقب الغالي، والاحتفاظ به، كما أهدى المري البطولة، نيابة عن أسرة النادي وإدارة الألعاب الرياضية بالنادي، إلى جماهير وعشاق النادي واللعبة، مشيداً بجهود أصحاب الإنجاز، من اللاعبين والجهازين الإداري والفني للفريق الأول، والذين حققوا اللقب والفوز في ظروف لم تكن سهلة، مشيراً إلى أن الفريق خاض المباراة النهائية، أول من أمس، أمام فريق الوصل، وهو يفتقد جهود 10 لاعبين مهمين ومؤثرين، ومع ذلك حسم الأمر في النهاية لصالحه بنتيجة 32/‏35، واحتفظ باللقب الغالي للموسم الثالث على التوالي.

اللعب بمن حضر

وقال: لم نتراجع ولم نعلق على الغيابات لأن لاعبينا في المنتخبات الوطنية وركزنا على اللعب بمن حضر وحققنا البطولة عن جدارة، لأن الهدف من المسابقات المحلية، هو خدمة المنتخبات الوطنية، ونحن في نادي شباب الأهلي ندعم المنتخبات الوطنية بقوة، وأكد أن اللاعبين الشباب، شكلوا الإضافة للفريق، فظهر بصورة مميزة في النهائي، مشيراً إلى أن إدارة النادي، أبعدت اللاعبين عن الضغوط، للتركيز في الملعب، والإعداد الجيد والمثالي قبل خوض النهائي، وأشاد المري بأداء فريق الوصل في النهائي، رغم الخسارة، وقال إنه من أفضل الفرق ويكفي أنه بلغ المباراة النهائية، ما يدل على قوته، كما أنه لعب كامل العدد، وكانت رغبته أكيدة في الفوز باللقب، لكن رجال شباب الأهلي كانت لهم الكلمة العليا في النهاية.

المدفع يهنئ

ومن جانبه، قدم خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد في الهيئة العامة للرياضة، والذي حضر النهائي، وشارك في التتويج، التهنئة إلى قيادة إدارة نادي شباب الأهلي، على الفوز بكأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد، وأضاف: ما أسعدني المستوى الرفيع الذي قدمه الفريقان وشكل مسك الختام للبطولة التي تحمل اسماً غالياً علينا جميعاً، وقدم التهنئة لاتحاد اليد برئاسة محمد عبد الكريم جلفار، على نجاح تنظيم البطولة، ووجه شكره لإدارة نادي النصر على استضافة النهائي، وكل القائمين على تنظيم الحدث.

الفوز للجميع

وبدوره، أشاد محمد عبد الكريم جلفار رئيس الاتحاد، بالمستوى الرفيع الذي وصفه بالرائع لما قدمه طرفا المباراة النهاية، والتي شكلت مسك الختام للبطولة الغالية، والتي تحمل اسم صاحب السمو نائب رئيس الدولة، واعتبر النجاح الكبير الذي شهدته المباراة والاحتفالية بالختام هو فوز للجميع، ولقيادة اللعبة، ولأسرتها في الدولة، وعشاق اللعبة ونجومها، خاصة أن النتيجة حسمت في الأمتار الأخيرة من عمر المباراة التي حبست الأنفاس رغم التقدم بمعظم فترات المباراة لمصلحة البطل، وأضاف جلفار: أتقدم بالتهنئة باسمي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس الإدارة إلى قيادة شباب الأهلي بالفوز بالبطولة، وهذا لا ينسينا تقديم الشكر لفريق الوصل الذي قدم مباراة جيدة، لكن في النهاية الرياضة فوز وخسارة، ونشكر كذلك إدارة نادي النصر على الاستضافة المميزة لختام البطولة.

تناغم وانسجام

أما الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي للجنة الألعاب الجماعية بنادي شباب الأهلي، فأعرب عن سعادته البالغة بهذا الفوز والذي اعتبر الإنجاز الأول لهذه الكوكبة من اللاعبين في هذا الموسم، مشيراً إلى أن الفوز بالكأس ليس بغريب أو جديد على أبناء النادي، وقال: تفوق فريق اليد في المباراة النهائية كان بفعل التناغم والانسجام، الذي تعيشه الألعاب الجماعية في النادي بفضل القيادة المميزة من اللواء محمد أحمد المري الذي أخذ على عاتقه إعداد الفريق نفسياً والتواجد مع اللاعبين في التدريبات والاستماع إليهم والأخذ والعطاء معهم في الحديث، فضلاً عن حثه لهم بالتركيز في الملعب والعمل على تقديم كل ما عندهم في النهائي وفي كل الاستحقاقات المقبلة.

قائمة الذهب

تضمنت قائمة شباب الأهلي الذهبية اللاعبين: عيسى البناي ووحيد مراد وأحمد ربيع ومحمد جمعة وسلطان عبيد الطويلة وعبد الله درويش ومرزوق أحمد ويوسف بلال ومحمد يوسف وفارس أحمد وعمر ناصر وراشد إسماعيل وعبد الرحمن خميس وعمر خليفة وليد إبراهيم وإبراهيم علي، وعبد الله أحمد البلوشي، والمحترفين البحريني محمد حبيب، والتونسي محمد الجيلاني.