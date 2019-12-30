بطولات فزاع للصيد بالصقور تدشّن الموسم اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تنطلق صباح اليوم، فعاليات الموسم الجديد لبطولات فزاع للصيد بالصقور، بإقامة بطولة التلواح الرئيسية، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، والتي تستمر حتى 16 يناير المقبل، بمشاركة محلية وخليجية متعددة الجنسيات والفئات العمرية، في الموسم الأكبر من نوعه، لهذه البطولة التراثية ذات الإقبال الواسع والنجاحات المتتالية على مدار سنوات طويلة، وستكون الانطلاقة صباح اليوم، بإقامة منافسات الطائرة اللاسلكية لفئة الشيوخ تليها فئة العامة، ثم تقام منافسات الشيوخ لفئات جير شاهين وتبع «فرخ وجرناس»، وبيور جير وقرموشة «فرخ وجرناس»، بالفترة من 2 إلى 5 يناير، وبعدها تقام منافسات العامة للفئات الأربع نفسها من 6 إلى 9 يناير، ثم تقام أولى جولات دوري الإمارات للصيد بالصقور للشيوخ والعامة يوم 10 يناير، فيما تقام منافسات الناشئين، في فئتي تبع وتبع جير يوم 11 يناير،

على أن تقام منافسات الخليجيين الفئات بيور جير وقرموشة حر «فرخ وجرناس»، وفئات تبع وشاهين جير وشاهين «فرخ وجرناس» يومي 12 و13 يناير، وتقام منافسات العامة في حر فرخ وجرناس وشاهين فرخ وجرناس يومي 14 و15 يناير، ثم يكون مسك الختام في 16 يناير مع الجولة الثانية لفئة العامة في دوري الإمارات للصيد بالصقور، وسيحصل أصحاب المراكز الـ10 الأولى في منافسات الطائرة اللاسلكية على جوائز مالية، يبلغ مجموعها 570 ألف درهم، وذلك بواقع 285 ألف درهم لكل شوط للشيوخ والعامة.