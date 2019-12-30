سيطرة إماراتية في مهرجان الإبل بالسعودية

المصدر: الرياض - وام

سيطرت الإمارات على المراكز الخمسة الأولى في منافسات فردي «دق» المجاهيم ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يقام حالياً في الصياهد شمال شرق العاصمة السعودية الرياض، واحتل سيف محسن المزروعي عبر فرديته «فزعة» المركزين الأول والثالث في فئة فردي «دق» المجاهيم، بينما جاء في المركز الثاني سعيد الفلاحي، فيما نال سهيل محمد كردوس العامري المركز الرابع، وخلفان محسن حميد بن حفيظ المزروعي المركز الخامس.

وفي مسابقات الفردي «جل» مجاهيم حققت الفردية «الذائر» لمالكها حمد المري المركز الأول لفئة الفردي «جل» مجاهيم، فيما حقق الأمير خالد بن عبد الرحمن بن خالد المركزين الثاني والرابع في ذات المنافسة.