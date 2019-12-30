فتح باب التسجيل في سباق «جري سيدات الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أعلن نادي سيدات الشارقة عن فتح باب التسجيل في الدورة السابعة من سباق «جري سيدات الشارقة 2020»، أمام السيدات والفتيات من جميع الجنسيات، الذي يقام 6 مارس المقبل في المدينة الجامعية بالشارقة، ويهدف إلى تشجيع السيدات على اعتماد أسلوب حياة صحي، وممارسة الرياضة بشكل يومي، بما يحفظ لياقتهن البدنية والذهنية، ويتضمن السباق ثلاث فئات مختلفة، الأولى، وهي فئة المرح، لهواة الجري من السيدات، ولمسافة 5 كم، والفئة الثانية، تستهدف الفتيات والسيدات لمسافة 5 كم، والفئة الثالثة لمنافسات 10 كم، وتحصل الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في الفئتين الثانية والثالثة على جوائز نقدية قيّمة، بهدف تشجيع الفتيات، على المشاركة أكثر خلال الأعوام المقبلة، وخصص النادي جوائز مماثلة للمتسابقات الإماراتيات، إذ تبلغ قيمة الجوائز لجميع الفائزات من مختلف الفئات 54 ألف درهم.