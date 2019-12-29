نادي غنتوت يكمل ترتيبات مهرجان سلطان بن زايد للبولو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكمل نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو استعداداته لإقامة مهرجان كأس سلطان بن زايد للبولو، يوم الجمعة المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وستبدأ مراسم المهرجان بتدشين ملعب سلطان بن زايد الجديد للبولو الذي تقام عليه فقرات المهرجان ومنها المباراة الرئيسة بين غنتوت ياس وغنتوت مازيراتي.

وقال زايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي للنادي رئيس اللجنة المنظمة إن النادي أطلق «هاشتاج» يحمل اسم بطولة سلطان بن زايد للبولو على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للمهرجان الذي يقام تحت شعار «الوفاء لأهل العطاء»، مع فتح الأبواب مجاناً أمام الجماهير.

وأكد أن المهرجان سيتحول مستقبلاً لحدث سنوي يضم العديد من الفرق المحلية والإقليمية الدولية.