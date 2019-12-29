7 ميداليات لدراجات الإمارات في افتتاح «عربية المضمار»

المصدر: متابعة - محمود شلبي

بجدارة واستحقاق نجحت دراجات الإمارات، في بسط سيطرتها على منافسات اليوم الأول للبطولة العربية للمضمار المقامة حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، ونجح نجومنا في منتخبات الكبار والشباب والإناث في اقتناص 7 ميداليات ملونة، من بينها 4 ذهبيات، بالإضافة إلى ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين، والظهور بمستوى متطور، يبشر بتحقيق إنجاز إماراتي جديد على المستوى العربي، لاسيما بعد البداية القوية والرائعة التي ستكون دافعاً، لنجوم الإمارات، لبذل أقصى الجهود في بقية السباقات، وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي تؤهلهم للفوز بلقب البطولة للعام الثامن على التوالي.

إنجازات أبطالنا

والبداية كانت من اللاعبة الموهوبة صفية مختار الصايغ، التي سطرت اسمها بأحرف من ذهب في البطولات العربية والقارية، وأكدت في سباقات اليوم الأول موهبتها بالفوز بميداليتين ذهبيتين، بعد حصولها على المركز الأول في سباقي المطاردة الفردية و«السكراتش» للشابات، كما فازت اللاعبة شيخة عيسى بالميدالية الفضية في سباق «السكراتش» للسيدات، وهو إنجاز طيب لإناث الإمارات.

وأكد منتخب الكبار، تميزه وتألقه الدائم، ولاسيما في بطولات المضمار، ونجح في تحقيق الميدالية الذهبية الثالثة، باحتلاله المركز الأول في سباق المطاردة الفرقية، بقيادة النجم يوسف ميرزا ومعه جابر المنصوري وسيف معيوف وماجد البلوشي ووليد النقبي، كما واصل النجوم أحمد المنصوري ومحمد المنصوري وخالد معيوف التفوق والإبداع، ونجحوا في تحقيق الميدالية الذهبية الرابعة، بفوزهم ببطولة سباق السرعة الفرقية.

ورغم قوة المنافسة في سباقات الشباب إلا أن نجومنا الواعدين حارب محمد محراب وعلي حميد محراب وراشد المنصوري، بذلوا جهوداً مضاعفة تكللت بالنجاح بفوزهم بميداليتين برونزيتين في سباقي المطاردة الفرقية والسرعة الفرقية، وهو ما أهلهم للتواجد على منصة التتويج ما يعتبر حافزاً لهم لتحقيق نتائج أفضل في السباقات المقبلة.

تهنئة وإشادة

وحرص أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، على الاتصال بالبعثة وتهنئة اللاعبين واللاعبات والجهاز الفني والإداري على النتائج المشرّفة والباهرة التي حققوها في اليوم الأول للبطولة، والتي أكدت استعدادهم الجيد وحرصهم على تحقيق النتائج التي تؤكد تفوقهم وقدرتهم على أن يكونوا دوماً في الصدارة، ورفع راية الإمارات خفاقة على منصة التتويج، والتأكيد على ريادة دراجات الإمارات على المستويين العربي والقاري، ومتمنياً لهم دوام التوفيق في السباقات المقبلة، وتحقيق النتائج التي تؤهل دراجات الإمارات للاحتفاظ بلقب البطولة للعام الثامن على التوالي.

وأكد أحمد محمد الحوري نائب رئيس الاتحاد أن النتائج التي حققها نجومنا في اليوم الأول للبطولة، مشرّفة ويستحقون عليها كل التقدير، وهي تعبر بصدق عن المستوى المتطور الذي وصل إليه نجومنا من لاعبين ولاعبات، وقدرتهم على التفوق والإبداع وتأكيد أن ما وصلوا إليه من مكانة متميزة على المستويين العربي والقاري هو نتاج جهودهم وجهود الجهاز الفني والإداري، بالإضافة إلى اهتمام مجلس إدارة الاتحاد ومتابعة لجنة المنتخبات، وحماس وإصرار الجميع على أن تكون دراجات الإمارات في مكانة متميزة على كل المستويات، وتمنى لأبطالنا التوفيق في السباقات المقبلة وتحقيق النتائج المرجوة.