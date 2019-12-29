افتتاح بطولة الخليج لمنتخبات الغولف في مسقط

المصدر: مسقط - فائز بجبوج

افتتح المهندس حمود بن محمد بن علي المحروقي رئيس المنشآت السلطانية بشؤون البلاط بسلطنة عمان، مساء أول من أمس، بطولة مجلس التعاون الخليجي للغولف، الثالثة والعشرين للرجال والثانية عشرة للشباب تحت 18 سنة والسادسة للناشئين تحت 15 سنة والأولى للأشبال تحت 13 سنة والخامسة للفتيات، وتمتد منافساتها حتى 31 من ديسمبر الجاري بنادي غلا للغولف بالعاصمة العمانية مسقط، وتشهد مشاركة 110 لاعبين ولاعبات، وحضر الافتتاح، المهندس منذر البرواني رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية وأحمد الجهضمي الأمين العام للجنة التنظيمية وعادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي للغولف وعبد العزيز الملا النائب الأول للاتحاد العربي، واللواء علي صقر النعيمي رئيس الاتحاد البحريني والأمين العام عبد الله الكعبي، والعديد من المسؤولين على مستوى الاتحادات واللجان الخليجية للغولف ورؤساء الوفود المشاركة واللاعبين واللاعبات وجمهور اللعبة بالسلطنة.

افتتاح مبسط

وأقيم حفل افتتاح مبسط بأرض البطولة، بدخول المنتخبات المشاركة، ثم رفع علم البطولة، ومن ثم رحب منذر البرواني رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية، بالحضور وأكد الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة التنظيمية الخليجية على مستوى قواعد اللعبة، وعلى هامش الحفل تم تكريم المهندس حمود بن محمد بن علي المحروقي راعي الافتتاح، وعلي صقر النعيمي لجهوده الكبيرة بساحات اللعبة.

لقاءات منتخباتنا

ويدخل اليوم منتخبا الشباب تحت 18 سنة والأشبال تحت 13 سنة بطموح تقديم افضل العروض في بداية مشوارهما وبجولتهما الأولى، ويحمل شبابنا طموح التمثيل المشرف والذي يؤكد التطور المنشود للعبة بالدولة، ووضعت القرعة منتخب الشباب إلى جانب منتخبي البحرين والسعودية، بينما يلعب منتخب الأشبال مع منتخبات السعودية والكويت وعمان، كما تتواصل منافسات منتخبات الرجال والفتيات والناشئين تحت 15 سنة، المنافسات التي انطلقت أمس، بإقامة الجولة الثانية، اليوم، ويأمل منتخب الرجال الحفاظ على اللقب الخليجي.