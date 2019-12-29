سعود بن صقر يشهد ختام «السوان 2019»

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

اختتمت مساء أمس فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن السوان 2019، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، منافسات اليوم الختامي، والتي خصصت لفئة الحول والزمول وأقيمت لمسافة 8 كلم على أرضية ميدان السوان.

كما شهد المنافسات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من جميع دول الخليج العربي.

واستطاعت «باركلين» لحمد راشد بن غدير الكتبي أن تكسب ناموس الشوط الرئيسي الأول وتحلق مع «سيف الحول المفتوح +3 ملايين درهم»، وجاءت في المركز الثاني «هملولة» لمحمد مسلم قنزول العامري، ووصلت في المركز الثالث «زعفرانة» لمحمد سلطان مرخان الكتبي.

وفي الشوط الرئيسي الثاني والخاص بالزمول المفتوح والجائزة «بندقية + مليوني درهم» كان الموعد مع «شامس» لمحفوظ خميس الجنيبي ليكسب المركز الأول، تاركاً المركز الثاني لـ«للشهم» لمدحت أنور طنطاوي، ووصل ثالثاً «شاهين» لحميد سعيد النيادي.

وفي الشوط الثالث وسيف الحول المحليات تصدرت «الاتحادية» لحميد سعيد النيادي مراحل الشوط محققة المركز الأول والناموس، وجاءت في المركز الثاني «مياسة» لفرج بن حمودة الظاهري، وفي المركز الثالث وصلت «الشامخة» لعيسى علي المنصوري، وفي الشوط الرابع وآخر أشواط المهرجان انتصر «ممتاز» لمحمد سلطان مرخان الكتبي على منافسيه ليحرز بندقية الزمول المحليات، وجاء في المركز الثاني «الهلالي» لموسى عبد العزيز الموسى، ووصل ثالثاً «مسلي» لحمد محمد بيشان العجمي، وبعد ختام المنافسات توّج سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، الفائزين بأشواط الرموز في المنصة الرئيسية لميدان السوان.

وكانت «الذيبة» لعلي سالم علي الكتبي قد حلقت مع ناموس أول الأشواط الصباحية، لمنافسات الحول والزمول، وحلت في المركز الأول، وتصدرت «شغف» لسيف مبارك سيف الكتبي الشوط الثاني وكانت أول الواصلات إلى خط النهاية، وأهدى «شاهين» لعلي سعيد علي المزروعي ناموس الشوط الثالث للزمول المحليات، وكسب «شايم» لخليفة سالم بن حلوكة صدارة الشوط الرابع للزمول المهجنات، وانتزعت «منحاشة» لأحمد سالم دري الفلاحي ناموس الشوط الخامس (أفضل توقيت).

وحصدت «الظفرة» لسعيد حمد مصلح الأحبابي ناموس «السادس» للحول المهجنات، وكتب «مخدد» النهاية السعيدة لمالكه حمدان الدرعي، بعدما خطف لقب الشوط السابع للزمول، وخطف «شاهين» لسالم مصبح تعيب الكتبي ناموس الشوط الثامن، وتألقت «مرموقة» لحمد المزروعي وحلقت بناموس الشوط التاسع، ولمعت «الهلالية» لموسى عبد العزيز الموسى في الشوط العاشر.

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جاءت نتائج الأشواط من الـ11 للأخير، كالتالي: الـ11 «الحزم» لسلطان النعيمي، والـ12 «الصيرمي» لمحمد الكتبي، و13 «توافيق» لعبد الله العامري، و14 «برزمان» لحمد الوهيبي، والـ15 «اليافل» لمحمد بالسعودي الكتبي، وفي 16 «ريمة» لمحفوظ الجنيبي، وفي الـ17 «حشيمة» لناصر الهاملي، وفي آخر الأشواط «الغزيل» لعبد الهادي راشد.