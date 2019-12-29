تتويج أبطال «الصداقة الخليجية» لالتقاط الأوتاد

المصدر: أبوظبي - وام

توج نادي تراث الإمارات، الفائزين في جولات اليوم الأول من فعاليات بطولة الصداقة الخليجية لالتقاط الأوتاد التي ينظمها تحت إشراف الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية.

وأقيمت المنافسات أول من أمس، في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم، وقام حميد سعيد سالم بولاحج الرميثي المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات بالنادي، بتكريم أبطال اليوم الأول، الذي خصص لالتقاط الأوتاد بالرمح للفردي والفرق، بحضور سعيد علي المناعي مدير إدارة الأنشطة، ومحمد مهير المزروعي مدير قرية بوذيب العالمية للقدرة، وعدد من المسؤولين في النادي، إلى جانب رؤساء وفود الدول المشاركة، وجمهور من محبي هذه الرياضة، وفاز فريق سلطنة عمان في منافسات جولات فرق الرمح (6+6+4) سم، فيما جاء الفريق الإماراتي (ب) في المرتبة الثانية، واحتل الفريق الإماراتي (ج) المرتبة الثالثة، وفي منافسات الفردي، جاء الفارس المغربي جواد فكري في المركز الأول، تلاه الفارس العماني حمد سيف الريسي، واحتل مواطنه زيد حمود السعيدي المركز الثالث.

وفي منافسات جولتي الحلقتين ووتد (6 + 4) سم، فاز الفارس الإماراتي عبدالله الشامسي بالمركز الأول، وحل الفارس العماني سيف حمود الأشخري بالمركز الثاني، فيما احتل المركز الثالث الفارس المغربي عزيز مختار، وفي آخر منافسات اليوم المختصة بجولة واحدة للتتابع رمح (4) سم، احتل الفريق الإماراتي (أ) المركز الأول، فيما أتى الفريق المغربي في المرتبة الثانية، ونال الفريق الإماراتي (ج) المركز الثالث.