«أبوظبي الرياضي» يطلق مشروع أبطال المستقبل للسباحة 2020

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أطلق مجلس أبوظبي الرياضي، مشروع أبطال المستقبل أبوظبي 2020 لتجهيز منتخب السباحة للمشاركة في بطولة العالم للسباحة أبوظبي 2020 والتي ستقام في ديسمبر من العام المقبل، حيث اعتمد المجلس اللجنة التي ستدير المشروع حتى موعد انطلاق البطولة بالتعاون مع اتحاد السباحة لإدارة المشروع الذي سيبدأ في 2 يناير المقبل، وذلك بتواجد عبدالله الوهيبي الأمين العام للاتحاد عضو اللجنة المنظمة مدير بطولة العالم، وعبدالله مبارك الزحمي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية لبطولة العالم مديراً للمشروع، كما سيقوم المجلس بالإشراف الإداري والفني واللجنة الفنية المنظمة لبطولة العالم للسباحة، بالتعاون مع الاتحاد.

وأكد عبدالله الوهيبي، أنه تم التعاقد مع المدير الفني الأسترالياً جون ستاتيس، مديراً فنياً للمشروع وعمرو محمد بدوي منسقاً فنياً وإدارياً، وعبيد الجسمي مدير إدارياً، وأحمد الغيطاني مدرب منتخب السباحة وصالح بخيت القبيسي، وعبدالله الكعبي، مدربين، وأشار الوهيبي إلى أن المشروع يهدف إلى إعداد عدد من السباحين والســـباحات للمشاركة في بطولة العالم والظـــهور بشكل جيد، حيث اعتمد مجلس أبوظبي الرياضــي كل تفاصـــيل المـشروع والدعم المادي الخاص به.