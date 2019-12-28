سعيد القاسمي يفتتح مهرجان كلباء الرياضي الأول

المصدر: كلباء - محمد فضل

افتتح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سُمو الحاكم في مدينة خورفكان، رئيس نادي اتحاد كلباء، فعاليات النسخة الأولى لمهرجان كلباء الرياضي والذي ينظمه نادي اتحاد كلباء الرياضي، برعاية الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، بمشاركة نحو 700 رياضي. وبحضور الدكتور خالد الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء و محمد عبيد اليماحي نائب رئيس شركة نادي اتحاد كلباء وعبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة وعبدالله خلفان النقبي والي منطقة النحوة ومحمد خميس النقبي نائب والي منطقة شيص وحشد من المسؤولين والأهالي.

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني ثم انطلاق مسابقة المشي بميدان العلم، وبعد ذلك أطلق الشيخ سعيد القاسمي إشارة بدء انطلاق سباق الطريق (الجري) من أمام مبنى جامعة الشارقة فرع كلباء؛ والذي سلك مساراً مميزاً بالمرور على بعض الأماكن السياحية في المدينة.

واستمتع الحضور بعرض شيق لرياضات الدفاع عن النفس من فرق الكاراتيه والجودو والتايكوندو التابعة لنادي اتحاد كلباء. إلى جانب عرض لمنتسبي مركز ناشئة الشارقة فرع كلباء وعرض نادي الشطرنج والجولف والسهم التابع لنادي مليحة.

وكان لنادي الصقارين دور في المهرجان. وقام راعي الحفل بالمرور على أركان المعرض المصاحب للمهرجان حيث تعرف خلالها على طبيعة مشاركة الجهات الحكومية والخاصة في المهرجان. والذي تضمن جناحاً للأسُر المنتجة.

وانتهت الجولة بزيارة معرض السيارات الكلاسيكية والدرجات النارية ثم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى. وجاء في فئة الرجال كل من مبارك المراشدة، خليفة النعيمي، عبدالله ربيع، سعود الزعابي، صالح السويدي، وفي فئة السيدات جاءت رقية المرزوقي في المركز الأول تلتها شمسة القاسمي وصالحه البسطي وحمده البسطي.

وقدم سعيد المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان كلباء الشكر للشيخ سعيد القاسمي لتشريفه بالحضور. وإلى أخيه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب للرعاية والدعم اللامحدود لإنجاح المهرجان. وقال المزروعي إن الفعالية تأتي ضمن أهداف نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي في توفير فرص الاستثمار والترفيه الرياضي بكفاءة عالية، من خلال تنظيم واستقطاب أحداث رياضية مبنية على شراكات فعالة. حيث يعتبر المهرجان من ضمن الفعاليات التي تعزز أهمية الرياضة لمختلف شرائح المجتمع، وتنويع الأنشطة الرياضية في المدينة لتتناسب مع الفئات العمرية المشاركة.