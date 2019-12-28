عبدالله الوحشي: أبوظبي تستضيف حدثاً شطرنجياً كبيراً فبراير 2020

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

كشف الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج عن خطط وبرامج ينوي الاتحاد القاري برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، تعنى بتطوير "رياضة الأذكياء" وتنمية الموارد اللازمة لها، مع استحداث مسابقات جديدة تواكب المرحلة وتعزز من العلاقات بين الاتحادات القارية.



وقال الوحشي: نعمل على استضافة العاصمة أبوظبي لحدث عالمي شطرنجي كبير في فبراير 2020 سيكون له أثره الكبير علي مستقبل الشطرنج في القارة الصفراء، وسيتم الكشف عن تفاصيله كاملة خلال مؤتمر صحفي ينظم في يناير المقبل.

وأضاف الرئيس التنفيذي للاتحاد القاري: من أهم البرامج التي نعول عليها في المستقبل القريب تعزيز موارد الاتحاد بعقد شراكات جديدة مع دول القارة تخدم الجانبين الاقتصادي والرياضي، وهناك العديد من الأفكار التي تشجع وتخدم الاستثمار على المستويين الدولي والخليجي، ومشيراً إلى وضع برنامج زمني يخدم الجوانب التطويرية، والفنية والتسويقية.

وأوضح أن الاستراتيجية العامة ترتكز علي نشر اللعبة في جميع قطاعات المجتمع بدول القارة، ولتحقيق هذا الهدف لدينا توجه واضح بإدخال اللعبة في المدارس بحيث تكون جزءا من المنهج الاختياري، وهذا يساعد في توسيع القاعدة.