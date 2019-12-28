بلاني وبرشم بطلا ماراثون زايد الخيري في السويس

المصدر: السويس - عماد الحسيني

نجح العداء المغربي هشام بلاني، والعداءة السودانية آمنة بخيت برشم، في حصد لقبي ماراثون زايد الخيري للرجال والسيدات، ضمن منافسات النسخة السادسة التي أقيمت أمس بكورنيش مدينة السويس المصرية وبلغت جوائزها المالية 2 مليون جنيه مصري، وخصصت عائداتها لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، حضر السباق الذي انقسم إلى قسمين، أولهما خاص بأصحاب الهمم لمسافة 2 كيلومتر، ثم السباق الرئيسي لمسافة 8 كيلومترات، المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات بمصر، والفريق «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

واستحقت نسخة السويس أن تكون أكثر السباقات تميزاً بعد الإقبال الكبير الذي شهده السباق وتعدى الـ 20 ألف مشارك، وفي بقية النتائج، حل في مركز الوصيف لمنافسات الرجال، المصري أحمد جابر، بينما جاء في المركز الثالث المغربي عبد الصمد اليعقوبي، وفي فئة السيدات جاءت في المركز الثاني المصرية رحمة حسن، في حين احتلت المركز الثالث المصرية مريم ناصف ماتيوس، وفي سباق ذوي الهمم تألق المصريون، حيث فاز وليد الحديدي بالمركز الأول، و حل وصيفاً محمد رشاد، وثالثاً حامد مصطفى، أما السيدات من ذوات الهمم ففازت هدى أحمد بالمركز الأول وحنان إبراهيم بالثاني وحلت ثالثة غادة محمد حسن.

أهداف وقيم

من جانبه، قال جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، إن الماراثون يثبت في كل دورة قيمته ويعلي من أهدافه، وقال: «ليس مستغرباً أن تسجل المشاركة 20 ألف مشارك، تسابقوا في الحب ومنحونا نحن حالة من الرضا». وأضاف: «الماراثون نموذج في التعاون بين دولتين يربطهما الحب والأخوة، وهو كذلك نموذج في التعاون بين كل الجهات القائمة عليه الجميع هدفه النجاح ولا مجال لغير ذلك، ولذلك توقعت ما حققته نسخة السويس». وأكد الجنيبي سعادته واعتزازه بالحدث الكبير، معتبراً الماراثون عيداً يجمع مصر والإمارات ويزيد من أواصر المحبة والإخاء، وشدد على أن الماراثون سيواصل عطاءه بعدما حقق نجاحات من الصعب إغفاله.

دعم سخي

بدوره، أكد الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون، أن الانطباع عن الحدث هذا العام يصل لدرجة الامتياز، وقال: «شخصياً أشعر بالارتياح، بعدما حققت النسخة السادسة أهدافها بجدارة في ضوء ما تسير عليه الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مناصرة الآخرين ومساعدة المتضررين. وأشاد الكعبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعمه السخي للمواقف والمبادرات الإنسانية لدولة الإمارات، مؤكداً أن الماراثون يساهم في تعزيز الكثير من الثقافات التي نفتقدها في الوطن العربي، وأبرزها ثقافة حب الخير للآخر والحرص على المساعدة، إضافة لثقافة التبرع، وهو الأمر الذي يؤكد أن الماراثون قطع خطوات نحو تحقيق أهدافه».

علامة فارقة

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة: «دأبت دولتنا الحبيبة منذ تأسيسها على مد يد العون وتقديم المساعدة والخير والنماء لكافة الشعوب التي تتعرض للأزمات في مختلف القضايا، امتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونحن من جانبنا سنبقى على العهد دائماً نسعى لتخفيف العبء عن كاهل المرضى».

تعاون وشكر

في حين، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، عن سعادته بالنجاح الذي شهدته الدورة السادسة للنسخة المصرية، وقال: «الحدث يحظى برعاية واهتمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث وجه بتوفير كل مقومات النجاح، وقال: «في كل عام يحمل نكهة مصرية مختلفة، وهذه المرة النكهة ساحلية تراثية بكل السمات التي تتمتع بها المدينة الباسلة السويس».

مؤكداً أن الحدث أكبر من مجرد سباق بكل أبعاده الإنسانية والخيرية، وأن أكبر دليل على نجاحه يرجع للحب الكبير الذي يحظى به المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في قلوب المصريين، والذي يكفي لضمان نجاح أي فعالية، مثمناً التعاون المثمر بين البلدين على كل الصعد.

1000000

أعلن الفريق «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، عن رفع قيمة الجوائز المخصصة لأصحاب الهمم في النسخة السابعة بمصر إلى مليون جنيه، وهو الإعلان الذي أوجد حالة من الارتياح والسعادة بين فئة أصحاب الهمم.