أحمد الكعبي: رسالة محبة من الإمارات للعالم

المصدر: السويس - البيان الرياضي

أشاد أحمد هلال الكعبي، الرئيس التنفيذي لماراثون زايد الخيري، بالمكانة التي وصل إليها الحدث الخيري الكبير، وبالنجاح الذي حققه الحدث في نسخته السادسة بمصر وتحديداً بمدينة السويس، وقال: «الماراثون يحظى بمكانة عالمية ودوره لا يقتصر على العمل الخيري، بل أصبح رسالة سلام ومحبة تحملها الإمارات لجميع شعوب العالم».

تعايش

وأضاف: «الماراثون يؤكد أن الإمارات بانفتاحها على العالم باتت نموذجاً عالمياً في التعايش وحب الآخر والسعي للتعاون ومد يد المساعدة لكل محتاج، ودور الماراثون أكبر من مجرد التواصل الرياضي والاجتماعي، والترويج للتطور الكبير الذي تحرزه الدولة في شتى المجالات، لدوره في إعلاء الجانب الإنساني».

وشدد الرئيس التنفيذي للماراثون، على أن الماراثون سيتواصل لسنوات، وسيشهد مزيداً من النجاحات بعدما بات مطلباً شعبياً في مصر يشهد مشاركة مختلف الفئات، مؤكداً أن الشعب المصري يعشق اسم زايد ويرتبط بكل أحداثه، ولذا تزايد نجاح الماراثون، مشدداً على أن الماراثون سيجوب مصر بالاتفاق مع وزارة الشباب ليمنح أكبر عدد من المصريين فرصة الاستفادة، سواء بالدعم المالي أو بالمشاركة.