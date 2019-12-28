العواني: جولة جديدة من التواصل والخير والعطاء

المصدر: السويس - البيان الرياضي

أكد عارف العواني الأمين لمجلس أبوظبي الرياضي، أن ماراثون زايد يمثل جولة جديدة من التواصل والخير والعطاء، وشدد على أن الماراثون بأهدافه النبيلة السامية يعكس قيمة الإمارات ونهج القيادة الرشيدة في دعم الخير والعطاء، وهو النهج الذي يضمن للعالم العودة للعيش في سلام وتآلف.

وقال: «نأتي إلى مصر الحبيبة في جولة جديدة من سباق للخير والمحبة والنماء، ونعتز كثيراً بحدث يحمل اسم رجل الخير والعطاء الأول المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الرجل الذي لطالما حمل لمصر وأهلها كل الحب والتقدير، وبادله أهل مصر حب بحب وتقدير بثناء».

وأضاف العواني: «يكفينا حالة الرضا التي ظهرت على الجميع خلال وبعد انتهاء الماراثون، والصورة التي خرجت عليها النسخة السادسة تمثل دافعاً وحافزاً لتحقيق المزيد، ولكنها كذلك تفرض علينا مسؤولية كبيرة، في استمرار دعم العلاقات المصرية الإماراتية، والماراثون بات علامة فارقة في تعزيز هذه العلاقات وهو ما نضعه نصب أعيننا»، مشيداً بتعاون الأشقاء في مصر وإصرارهم على تواصل الحدث.

وقال العواني: «نسخة السويس 2019 حققت المطلوب، وسنعمل جاهدين لتحقيق المزيد مع كل نسخة، خصوصاً مع تزايد ثقافة المشاركة فنياً أو تنظيمياً، بارتفاع أعداد المتطوعين في التنظيم، وكذلك ارتفاع التبرعات من نسخة لأخرى».