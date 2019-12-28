حمد العامري: دعم معهد الأورام بأحدث الأجهزة

المصدر: السويس - البيان الرياضي

أعلن حمد سالم بن كردوس العامري، المدير العام لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، عن دعم المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، الذي سيذهب له ريع السباق بمعدات وأجهزة طبية متنوعة من بينها أحدث جهاز لتشخيص وعلاج الأورام في العالم ومسماه العلمي «سايبر نايف»، وتكلفته 120 مليون جنيه مصري، وهو الجهاز الذي يعمل من دون جراحة في محاصرة الأورام التي يصعب الوصول إليها ويحاصرها للقضاء عليها.

وأضاف العامري: مؤسسة زايد للأعمال الخيرية تقوم بأعمال كثيرة في هذا السبيل، وقال: «فيما يتعلق بمصر هناك تنسيق وتعاون مستمر منذ أمد طويل من خلال معهد تعليم اللغة العربية التابع له، حيث يتم إمداده بالأئمة والمعلمين وتخرج منه حتى الآن أكثر من 21 ألف طالب».

لقاء

وأوضح أنه التقى أول من أمس، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للتنسيق والتعاون في هذا المجال، وقال إن المعهد الذي أنشئ في 2007 يقدم خدماته لدول عدة منها إندونيسيا وماليزيا وتايلاند، وسيصل قريباً إلى البرازيل.