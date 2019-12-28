غولف الإمارات يستهل المشوار الخليجي في مسقط اليوم

المصدر: مسقط - البيان

تدشن اليوم منتخبات الإمارات للغولف، مشوارها في الجولة الأولى بمنافسات بطولة الخليج الثالثة والعشرين للرجال والثانية عشرة للشباب تحت 18 سنة والسادسة للناشئين تحت 15 سنة والأولى للأشبال تحت 13 سنة والخامسة للفتيات، والتي افتتحت بحفل مبسط مساء أمس، وتمتد حتى 31 ديسمبر الجاري بنادي غلا للغولف بمدينة مسقط العمانية، وتشهد مشاركة 110 لاعبين ولاعبة يتنافسون بأجواء شريفة لم تخل من التنافس بروح رياضية، والتي تحظى برعاية المهندس حمود بن محمد بن علي المحروقي رئيس المنشآت السلطانية بشؤون البلاط السلطاني، وتتواصل غداً منافسات الرجال والفتيات والناشئين بجولتهما الثانية، والجولة الأولى بمنافسات منتخبات الشباب تحت 18 سنة والأشبال تحت 13 سنة، ويبدأ منتخبنا الوطني للرجال اليوم، حملة الدفاع عن لقبه، ويتألف من اللاعبين: خالد الجسمي وأحمد سكيك وعبد الله القبيسي وحسن المشرخ، ويمثل منتخب الناشئين تحت 15 سنة كل من عبيد الحلو وعبد الله السويدي ومحمد احمد الحاج، بينما يمثل منتخب الفتيات كل من ريما الحلو وحمده السويدي وعلياء العمادي، وقد وضعت القرعة منتخب الرجال مع المنتخبين السعودي والكويتي، وعقد صباح أمس، الاجتماع الفني والتحكيمي، بحضور منذر البرواني رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية للغولف وعادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي، وأحمد الجهضمي الأمين العام، والحكم العام جيمي ود وجميع الأجهزة الإدارية والفنية للمنتخبات المشاركة، وتم خلال الاجتماع عرض كافة الشروط والقواعد ولوائح البطولة، ومن ثم إجراء مراسم القرعة بعد اعتماد أسماء اللاعبين واللاعبات المشاركين، حيث تتكون كل مجموعة من 3 لاعبين يتنافسون لتحقيق أفضل النتائج.