دبي قبلة نجوم العالم في إجازات نهاية العام

المصدر: دبي - عدنان الغربي

اختار أبرز نجوم الرياضة في العالم وعائلاتهم الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2020 في دانة الدنيا دبي الوجهة السياحية المفضلة لقضاء إجازة المشاهير للاستمتاع بالهدوء وأشعة الشمس الساطعة.

ويتواجد في دبي حالياً عشرات النجوم، يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، الذي تعود اختيار دانة الدنيا لقضاء إجازاته السنوية، حيث ينعم بالراحة ويمارس أنشطته الترفيهية والرياضية، خاصة أنه يعشق الجري في الصحراء والسباحة في شواطئها الدافئة.

ونشر «الدون» صوراً ومقاطع فيديو على حسابه الخاص بإنستغرام وهو يستمتع بقضاء أوقات جميلة وممتعة على أحد شواطئ دبي وأخرى وهو يواصل تدريباته استعداداً للاستحقاقات المقبلة مع فريقه يوفنتوس من بينها مقطع فيديو يظهر فيه «الدون» وهو يعلم الصربي نوفاك ديوكوفيتش نجم التنس، كيفية القفز أثناء تدريبات لياقة بصالة ند الشبا، بعد أن أصبحت قفزته الشهيرة التي سجل منها هدفاً جميلاً في شباك سامبدوريا الأسبوع الماضي حديث العالم. وعلق رونالدو على المقطع، بكلمات: «أقوم بتعليم ديوكوفيتش كيفية القفز! أنا سعيد برؤيتك والتدرب معك يا صديقي». حظيت هذه الفيديوهات والصور بملايين الإعجابات من متابعيه حول العالم. كم اختار ديوكوفيتش المصنف الثاني على العالم في تنس المحترفين قضاء إجازته في دبي بعد مشاركته في بطولة مبادلة للتنس الأسبوع الماضي.

عائلة زيدان

وإلى جانب رونالدو وديوكوفيتش، اختار الفرنسي زين الدين زيدان وعائلته الإقامة في دبي خلال فترة الاحتفالات بالعام الجديد، مثل مواطنه كريم بن زيما الذي نشر فيديو وهو يمارس رياضة ركوب الدراجات المائية بشاطئ الجميرا، وفيديو آخر وهو يستعرض مهارته بالكرة مع فيل قبل أن يهديه تفاحتين.

وعاد الكرواتي لوكا مودريتش، نجم النادي الملكي الإسباني، مرة أخرى لقضاء إجازته مع عائلته في دبي مثلما فعل العام الماضي، ونشر مودريتش مجموعة من الصور والفيديوهات وهو يستمع بالسباحة واللهو مع بعض الحيوانات بإحدى الحدائق الخاصة، كما انضم الإسباني داني كرفاخال نجم ريال مدريد، ولاعبة التنس الفرنسية كريستينا ملادونوفيتش التي نشرت مجموعة صور وهي تحتفي بأعياد الميلاد ومقاطع فيديو لتدريباتها بأحد المنتجعات السياحية، والتي علقت عليها بكلمات: «أستمتع بالراحة في بيتي بدبي بعد موسم شاق وقبل انطلاق الموسم الجديد».

وجهة سياحية

وباتت دبي واحدة من أكثر الوجهات السياحية في العالم، لنجوم كرة القدم والمشاهير لأنها تمنحهم الاستمتاع بالهدوء والأمن و الدفء، وصنفتها صحيفة «ذي صن» البريطانية الأسبوع الماضي ضمن أرقى الوجهات العالمية لقضاء ليلة رأس السنة الميلادية 2020، وجاء في التعليق على الصور التي نشرتها الصحيفة أن دبي تعني أصالة الرحلات الفاخرة والجمع بين أشعة الشمس والاحتفال بليلة رأس السنة على الطريقة البريطانية.

وتعتبر دبي قبلة النجوم فقط، بل اتخذتها العديد من الأندية الأوروبية مكاناً لقضاء معسكراتها الشتوية، مثل ريال مدريد وجمعية ميلان وهامبورغ وبوروسيا دورتموند وغيرها من الفرق والمنتخبات الكبيرة في العالم.

وتحظى زيارة النجوم إلى دبي بمتابعة مكثفة من مختلف وسائل الإعلام العالمية وخاصة كبار النجوم مثل رونالدو وزيدان وديوكوفيتش، وفي العام الماضي، تناولت العديد من الصحف العالمية زيارة ميسي إلى دبي ومنها صحيفة مترو البريطانية التي تحدثت عن لقاء البرغوث مع بوغبا في أحد المطاعم الشهيرة وكشفت أن النجمين تطرقا في جانب من حديثهما إلى أغنية «نغولو كانتي» الشهيرة، التي أطلقها لاعبو المنتخب الفرنسي عقب مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائيات كأس العالم بروسيا عندما تألق كانتي في فرض رقابة شديدة على البرغوث وتفوق عليه.