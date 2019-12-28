رئيس الاتحاد العراقي: الإمارات طورت «المواي تاي» عربياً

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

أكد مصطفى جبار رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي، أن الجهود التي بذلها الاتحاد الإماراتي بقيادة رئيسه عبد الله سعيد النيادي، ساهمت في انتشار وتطوير اللعبة عربياً، بشكل سريع رغم أن الاتحاد تم إشهاره عام 2017، مشيداً باستضافة أبوظبي لمنافسات البطولة العربية، والتي شهدت مشاركة كبيرة وحققت نجاحاً يفوق الوصف.

وأضاف جبار: مؤخراً شاركنا مع إخواننا في الإمارات في البطولة الآسيوية، والتي كانت امتداداً للنجاح العربي، وللأمانة كل الوفود المشاركة أشادت بالتنظيم، مع الإشادة بكرم الضيافة وتجهيز صالة اللعب على أفضل مستوى، وحقيقة البطولة كانت نموذجية في كل شيء، وهذا الانتقال من التنظيم العربي إلى الآسيوي، يؤكد المقدرات العالية للاتحاد الإماراتي، والتخطيط الطموح والدور الكبير الذي يقوم به لنشر لعبة المواي تاي على أوسع نطاق وجذب قاعدة كبيرة من الممارسين والمتابعين.

اعتراف

وأشار رئيس اتحاد العراق للمواي تاي، إلى منح الاتحاد الإماراتي حق تنظيم بطولة العالم في يونيو المقبل، مؤكداً أن هذا حق مكتسب، كان بمثابة اعتراف من قبل قادة الاتحاد الدولي، بمقدرة أبوظبي على النجاح، بعد أن تابعوا بأنفسهم مستوى التنظيم في البطولة الآسيوية.